Словацькі перевізники почали блокаду КПП на кордоні України

Водії словацьких вантажівок доєдналися до протесту польських далекобійників проти "транспортного безвізу" між ЄС та Україною, заблокувавши КПП.

На території Словаччини о 16:00 в п'ятницю, 1 грудня, розпочали блокування руху українських вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) "Вишнє-Нємецке", суміжний з українським пунктом "Ужгород". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ) з посиланням на словацьких прикордонників.

Безстрокову акцію протесту організували представники Спілки перевізників Словаччини.

"Перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть. Решту вантажів на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості - по чотири вантажівки за годину", - зазначили в ДПСУ.

В'їзд у бік Словаччини блокуватися не буде, як і рух легкових автомобілів і автобусів.

Словаки також домагаються скасування "транспортного безвізу"

У такий спосіб словацькі перевізники приєдналися до польських страйкарів, які вже четвертий тиждень блокують чотири КПП на кордоні з Україною.

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року. З початку блокади кордону польськими водіями вантажівок Європейська Комісія вже неодноразово погрожувала владі Польщі покаранням за порушення законодавства ЄС.

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