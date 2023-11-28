Словацькі перевізники погрожують заблокувати кордон з грудня

Словацька спілка перевізників погрожує взяти приклад з поляків і заблокувати з 1 грудня КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород”, "якщо не буде прогресу в пошуку рішення".

Спілка перевізників Словаччини (UNAS) заявила, що вже цієї п'ятниці, 1 грудня, може заблокувати рух вантажівок через кордон з Україною.

Словацькі перевізники вказали, що через тритижневу блокаду польськими далекобійниками кордону з Україною спостерігається наплив українських вантажівок на словацькому кордоні.

"Оскільки польські протестувальники не обмежують перевезення гуманітарної чи військової допомоги, живих тварин або пального, зрозуміло, що ці вантажівки є лише транспортом з комерційним товаром. Але ці ділові перевезення, як і гуманітарні, звільняються від необхідності отримання дозволів на перевезення та інших правил і норм, яких повинні дотримуватися інші перевізники з ЄС", - нарікають словаки.

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Через це спілка збирається заблокувати рух вантажівок через контрольно-пропускний пункт (КПП) "Вишнє Нємецьке - Ужгород" з грудня, "якщо не буде прогресу в пошуку рішення".

При цьому, як пише Reuters, голова спілки Станіслав Скала заявив, що словаки готові чекати до 30 листопада на реакцію міністерства транспорту, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Також він зазначив, що 4 грудня в Брюсселі відбудеться зустріч європейських міністрів транспорту, але він не покладає великих надій на якийсь прорив. "Схоже, ні українська сторона, ні Європейська Комісія не бажають відступати", - сказав він.

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Акція протесту польських перевізників на кордоні з Україною

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП - "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині".

Таким чином вони демонструють протест проти нібито "недобросовісної конкуренції" з боку українських перевізників. Поляки домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз") - хочуть повернення системи видачі дозволів українським перевізникам для роботи в ЄС.

Україна неодноразово наголошувала, що ця вимога не може бути предметом обговорень.В Єврокомісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок через кордон так званими "коридорами солідарності" та натякали, що та порушує регламент ЄС щодо лібералізації торгівлі з Україною, за що може бути покарана.

"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення РФ. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

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