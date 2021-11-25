 Словаччина через коронавірус запроваджує частковий локдаун на два тижні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

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Новини

Словаччина через коронавірус запроваджує частковий локдаун на два тижні

У Словаччині протягом двох тижнів діятиме частковий локдаун, який передбачає заборону виходити з дому. Обмеження поширюються як на невакцинованих, так і на вакцинованих від COVID-19.

Люди на акції протесту проти карантинних обмежень в Братиславі, 17 листопада

Люди на акції протесту в Братиславі проти карантинних обмежень, 17 листопада

Уряд Словаччини у зв'язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації в країні з четверга, 25 листопада, запровадив двотижневий локдаун. Прем'єр-міністр країни Едуард Хегер зазначив, що обмеження стосуватимуться всіх: вакцинованих і невакцинованих від COVID-19, пише агенція AP.

За умовами локдауну, в країні діє комендантська година і люди можуть залишити свій будинок лише з поважних причин. Серед них - купівля товарів першої необхідності в найближчих магазинах, поїздки на роботу та навчання, а також для вакцинації, тестування на COVID-19 чи лікування.

Невакциновані люди, аби поїхати на роботу, повинні також зробити тестування або показати довідку про одужання від COVID-19. Крім того, дозволений вигул собак в радіусі 500 метрів від дому.

У разі відсутності поважних причин виходити з дому можна тільки в нічний час з 1:00 до 5:00, зазначає агенція AFP. Також будуть закриті ресторани та магазини з товарами не першої необхідності. 

Міністр економіки Ріхард Сулик заявив, що уряд перегляне дію локдауну через 10 днів. При цьому у разі посилення локдауну школи закриють в останню чергу. "Ми наголошуємо на тому, щоб вони залишалися відкритими. Але тестування в школі повинно бути обов'язковим", – зазначив він.

Читайте також: COVID-19 в Україні: чи відкривати школи під час пандемії

COVID-19 у Словаччині

У Словаччині зареєстровано 944 випадки COVID-19 на 100 тисяч жителів за останні сім днів. Це п'яте місце за рівнем захворюваності у світі після Австрії, Словенії, Чехії та Бельгії. Кількість щоденних заражень коронавірусом у Словаччині вчора сягнула рекордного рівня - 10 315. 

Водночас рівень вакцинації у Словаччині є одним із найнижчих серед країн Євросоюзу - повний курс пройшли лише 45,7 відсотка населення.

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