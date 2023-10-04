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ПолітикаСловаччина

Словаччина запроваджує контроль на кордоні з Угорщиною

Олександр Куницький
4 жовтня 2023 р.

Через потік нелегальних мігрантів Братислава протягом 10 днів проводитиме перевірки на кордоні з Угорщиною. Напередодні такі заходи щодо Словаччини запровадили Польща, Чехія та Австрія.

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Словацький кордон
Словаччина запроваджує контроль на кордоні з УгорщиноюФото: Getty Images/AFP/V. Simicek

Влада Словаччини оголосила у середу, 4 жовтня, що з наступного дня запроваджує тимчасовий контроль на кордоні з Угорщиною.

Цей захід триватиме 10 днів, і пов'язаний зі зростанням кількості нелегальних мігрантів, пише Reuters. Агенція зазначає, що цього року Словаччина зіткнулася з одинадцятикратним збільшенням кількості нелегальних мігрантів, переважно з Близького Сходу та Афганістану, які потрапляють до країни з Угорщини, а далі прямують до Німеччини та Західної Європи. За даними словацього уряду, з початку року до країни прибуло майже 40 тисяч нелегальних мігрантів.

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Відповідь на дії сусідів

Словаччина запроваджує контроль на кордоні з Угорщиною після того, як відповідне рішення ухвалили сусідні країни, заявив прем'єр-міністр Словаччини Людовіт Одор. За його словами, такі односторонні кроки країн ЄС викликають "ланцюгову реакцію". "Ми віддаємо перевагу європейському рішенню", - сказав він, додавши, що підніме питання про посилення контролю на зовнішньому кордоні ЄС на майбутньому саміті. 

Також він послався на майбутні вибори в Польщі, які пройдуть 15 жовтня, як на рушійні кроки в цьому питанні. "Польща на порозі виборів, з’являється така риторика, а потім реагує Чехія і Австрія. А потім також Словаччина, яка не хоче, щоб в кінці у неї була неправильна карта", - зазначив він.

Чехія, Польща та Австрія запровадили тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною з 3 жовтня. Також декількома днями раніше Німеччина посилила контроль на кордонах із Польщею та Чехією.

Відновлення прикордонних перевірок у Шенгенській зоні дозволяється лише у виняткових випадках, і перед тим, як їх запровадити, необхідно повідомити про це Брюссель. Варшава заявила, що вже повідомила Європейську Комісію про своє рішення.

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