Сім німецьких міст готові прийняти дітей-біженців з грецьких островів

Мери семи німецьких міст вимагають від федерального уряду вжити заходів, які дозволять евакуювати з грецьких таборів біженців дітей, які залишился без супроводу дорослих.

"Дітям, в яких загинули чи померли батьки, або які перебувають в таборах біженців без супроводу дорослих, необхідно негайно допомогти", - йдеться у зверненні мерів, оприлюдненому в п'ятницю, 6 березня.

Спільну заяву, у якій від федерального уряду вимагають вжити заходів, що дозволять німецьким містам прийняти дітей-біженців, підписали мери Кельна, Дюссельдорфа, Потсдама, Ганновера, Фрайбурга, Роттенбурга і Франкфурта-на-Одері. Їх підтримав глава МВС Нижньої Саксонії Борис Пісторіус (Boris Pistorius), повідомляє агенція dpa.

Як відомо, Бундестаг 4 березня не підтримав клопотання фракції "Союз 90/Зелені" щодо прийняття Німеччиною 5000 біженців та дітей, котрі перебувають у таборах у Греції та негайно потребують допомоги. Не підтримали клопотання 495 депутатів, "за" проголосували 117.

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Водночас 48 депутатів із фракції ХДС/ХСС, які голосували проти, підписали заяву, у якій закликали країни ЄС вдатися до відповідного кроку. "Драматична ситуація не може залишити нас байдужими (...) Прийняття членами ЄС дітей-біженців, які зараз перебувають у переповнених грецьких таборах, допоможе розвантажити Грецію", - йдеться в заяві.

Відхилення ж відповідного клопотання Зелених задля прийняття цих біженців Німеччиною депутати пояснили тим, що не можуть підтримувати "індивідуальні ініціативи ФРН". Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) наголосив під час виступу в Бундестазі, що прийняття біженців із території Греції можливе лише в рамках спільної європейської ініціативи.

Від ЄС вимагають евакуювати з грецьких островів дітей-біженців

Крім того, понад 60 міжнародних гуманітарних організацій звернулися до країн-членів Євросоюзу із закликом забрати з грецьких островів дітей-біженців, які перебувають там без супроводу дорослих.

"Держави-члени Європейського союзу (ЄС) повинні в терміновому порядку переселити самотніх дітей із грецьких островів у безпечне місце на своїй території", - йдеться в заяві від 4 березня правозахисних і гуманітарних організацій, серед яких Human Rights Watch, "Лікарі без кордонів", Caritas, а також Oxfam і Terre des Hommes.

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На сьогодні на грецьких островах налічується понад 1800 дітей-біженців, які залишися без супроводу дорослих. У них обмежений доступ до житла, води, їжі, медичих послуг та освіти. Велика кількість дітей вимушена спати просто неба, вони постійно стикаються з антисанітарними й небезпечними умовами для життя, йдеться в заяві правозахисників.