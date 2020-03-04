ФРН не прийматиме біженців з грецьких островів поза рамками спільного рішення ЄС

Бундестаг ввечері у середу, 4 березня, не підтримав клопотання фракції "Союз 90/Зелені" щодо прийняття Німеччиною 5000 біженців та дітей, котрі перебувають у таборах у Греції та негайно потребують допомоги. Не підтримали клопотання 495 депутатів, "за" проголосували 117.

Водночас 48 депутатів з фракції ХДС/ХСС, які голосували проти, підписали заяву, в якій закликали країни ЄС вдатись до відповідного кроку. "Драматична ситуація не може залишити нас байдужими (...) Прийняття членами ЄС дітей-біженців, які зараз перебувають у переповнених грецьких таборах, допоможе розвантажити Грецію", - йдеться у заяві.

Відхилення ж відповідного клопотання Зелених задля прийняття цих біженців Німеччиною депутати пояснили тим, що не можуть підтримувати "індивідуальні ініціативи ФРН". Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) наголосив під час виступу в Бундестазі, що прийняття біженців з території Греції можливе лише в рамках спільної європейської ініціативи.

ЄС захищатиме кордони

Як повідомлялось, глави МВС країн ЄС та Шенгенської зони за підсумками екстреного засідання 4 березня в Брюсселі звинуватили Туреччину у "використанні міграційного тиску в політичних цілях".

У їхній заяві йдеться про те, що держави-члени ЄС сповнені рішучості "ефективно захищати зовнішні кордони Євросоюзу" на тлі повідомлень, що найближчими тижнями чотири мільйони сирійських біженців можуть опинитися в прикордонних із Грецією районах Туреччини. Учасники зустрічі рішуче "відкидають використання Туреччиною міграційного тиску в політичних цілях", наголошується в заяві.

Анкару закликали дотримуватися угоди 2016 року

У Брюсселі очікують, що Туреччина повністю виконуватиме положення Угоди між Анкарою і ЄС від березня 2016 року, спрямованої на врегулювання міграційної кризи. Відповідно до її пунктів турецька влада зобов'язалася приймати назад усіх осіб, яких нелегально переправляють із турецького берега на територію Греції. Це правило поширювалося як на біженців із зони військового конфлікту, так і на економічних мігрантів, які намагалися потрапити в Європу для поліпшення умов життя.