 Турецький спецназ блокуватиме повернення біженців Грецією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2020

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Новини

Турецький спецназ блокуватиме повернення біженців Грецією

Протидіяти поверненню біженців з Греції буде додатково тисяча турецьких силовиків, яких Анкара перекинула на кордон.

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Як повідомляє у четвер, 5 березня, інформаційна агенція AFP, йдеться про спецпризначенців, яких Туреччина додатково перекидає на кордон з Грецією. Силовики мають протидіяти тому, що Греція повертатиме біженців в районі річки Еврос, по якій проходить кордон, повідомив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу.

Як повідомлялось, 29 лютого турецький президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття для біженців кордону з ЄС. За оцінками, на території Туреччини нині перебувають близько 3,5 мільйона біженців переважно з Сирії та Іраку.

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Зважаючи на кількість біженців, що рушили з Туреччини у бік Греції, ситуація на турецько-грецькому кордоні загострилась. За даними Туреччини, на кордоні перебувають близько 10 тисяч людей, які прагнуть потрапити в ЄС. Водночас Євросоюз підтримує грецькі органи влади, які намагаються цьому завадити.

Реакція ЄС

На рівні ЄС відбуваються екстрені засідання компетентних органів, які мають вирішити ситуацію, що склалась. Так, 4 березня була оприлюднена заява глав МВС 27 країн ЄС і міністрів внутрішніх справ держав, що входять до Шенгенської зони, про те, що зовнішні кордони ЄС охоронятимуться, оскільки Туреччина використовує "міграційний тиск в політичних цілях".

У Брюсселі очікують, що Туреччина повністю виконуватиме положення Угоди між Анкарою і ЄС від березня 2016 року, спрямованої на врегулювання міграційної кризи. Відповідно до її пунктів турецька влада зобов'язалася приймати назад усіх осіб, яких нелегально переправляють із турецького берега на територію Греції. Це правило поширювалося як на біженців із зони військового конфлікту, так і на економічних мігрантів, які намагалися потрапити в Європу для поліпшення умов життя.

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