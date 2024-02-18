Сили ППО збили 12 російських дронів і ще один винищувач

Уночі війська РФ вчергове атакували територію України ракетами та дронами. В ПС ЗСУ відзвітували про ліквідацію 12 "шахедів" та однієї ракети, а також про збиття російського винищувача Су-34 - вже четвертого за два дні.

Російські війська у ніч на неділю, 18 лютого, завдали чергового ракетного і дронового удару по території України. Зокрема, Росія випустила шість зенітних керованих ракет С-300, три крилаті ракети Х-22, керовану авіаційну ракету Х-59 та 14 ударних безпілотників типу "Shahed", повідомили у командувані Повітряних сил Збройних сил України.

Силам протиповітряної оборони України вдалося збити 12 "шахедів" та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської областей.

Російський Су-34 Фото: United Aircraft Corporation/dpa/picture alliance

Також в ПС повідомили про збиття ще одного російського винищувача-бомбардувальника Су-34. "Близько 6:00 воїни повітряного командування "Схід" приземлили черговий російський літак - винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку", - йдеться у повідомленні у Telegram.

Це вже четвертий винищувач, про знищення якого за останні два дні повідомили в Повітряних силах. Зокрема, напередодні в ПС ЗСУ відзвітували про ліквідацію на Східному напрямку двох винищувачі-бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35.

На Полтавщині горів об'єкт інфраструктури

Під час нічної атаки під ударом російських дронів опинилася низка регіонів України. Зокрема, війська РФ завдали удару по інфраструктурному об’єкту на території Полтавщини, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін. Це спричинило пожежу, яку вже ліквідували. Минулося без жертв і постраждалих, написав він у Telegram.

Один ударний безпілотник сили української протиповітряної оборони збили над Павлоградським районом Дніпропетровщини, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Про те, чи спричинило це збиття якісь наслідки, Лисак не повідомив.

Водночас він додав, що війська РФ уночі двічі завдавали ударів по Нікопольськоу району з важкої артилерії. "Дісталося Нікополю та Мирівській громаді. Людей не зачепило. І це головне. Яких руйнувань завдав ворог - з'ясовують. На інших територіях регіону - без обстрілів та "прильотів", - написав він у Telegram.

Ще три "шахеди" сили ППО знищили у небі над Сумщиною, повідомили у обласній військовій адміністрації.

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