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Повітряні сили ЗСУ збили три російські літаки на Сході

Дмитро Шварц
17 лютого 2024 р.

ЗСУ знищили 17 лютого два винищувачі-бомбардувальники Су-34 і один багатоцільовий винищувач Су-35 армії РФ, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Російський винищувач Су-34
Су-34Фото: United Aircraft Corporation/dpa/picture alliance

Українські військові вранці суботи, 17 лютого, знищили три російські літаки, повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Уранці 17 лютого 2024 року на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил ЗСУ знищено одразу три ворожі літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35! Нас ніщо не зупинить! Дякую, воїни! Разом - до перемоги!", - написав він у Telegram. 

Як додав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ці літаки збили під час російських ударів керованими авіабомбами по позиціях українських військ. 

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