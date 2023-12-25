ЗСУ підбили четвертий за три дні російський винищувач Су-34

У святвечір перед Різдвом на Маріупольському напрямку уразили російський бомбардувальник Су-34.

Командувач Повітряних cил Збройних сил України (ЗСУ) Микола Олещук заявив увечері 24 грудня, що на Маріупольському напрямку уразили черговий російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Підтверджено ураження нашим зенітним ракетним комплексом (ЗРК) винищувача-бомбардувальника Су-34 на Маріупольському напрямку! На аеродром - не повернувся. "Вечного полета, братья!". З Різдвом Христовим!" - написав генерал-лейтенант у Telegram.

Також він повідомив, що на Одеському напрямку українські військові вели бойову роботу по російському багатоцільовому винищувачу Су-30 в Чорному морі. "Вивчаємо матеріали об'єктивного контролю, аби знати точно, уражена ціль чи ні", - написав Олещук.

Підбитий винищувач - уже четвертий за три дні. 22 грудня ЗСУ знищили три Су-34 на південному напрямку. Тоді Олещук назвав це відповіддю на "послання" російських окупантів, яке ті залишили на одному з запущених по Україні ударних дронів типу Shahed.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів 24 грудня в ефірі національного телемарафону, що після збиття цих літаків російські війська значно зменшили застосування авіаційних засобів ураження, особливо - керованих авіабомб, зокрема на Херсонському напрямку.

Міністерство оборони РФ офіційно не повідомляло про втрату вказаних літаків, водночас російський провоєнний телеграм-канал Fighterbomber, який за даними аналітиків пов'язаний з повітряними силами РФ, підтвердив, що щонайменше один винищувач дійсно був збитий, опублікувавши фото нібито рятувальної операції пілотів, які катапультувалися. Цей паблік стверджує, що літак збили з ЗРК Patriot.