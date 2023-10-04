Росія збила власний винищувач Су-35 над Токмаком - розвідка

Британська розвідка заявляє, що росіяни, ймовірно, збили свій найсучасніший бойовий літак Су-35С у Запорізькій області. Це п'ята втрата такого винищувача за весь час повномасштабної війни проти України.

Російські сили протиповітряної оборони (ППО) з високою ймовірністю збили 28 вересня один зі своїх багатоцільових винищувачів Су-35С Flanker-M над окупованим РФ Токмаком Запорізької області - приблизно за 20 кілометрів вглиб від поточної лінії фронту, повідомляє міністерство оборони Великобританії в середу, 4 жовтня, у соціальній мережі Х із посиланням на щоденний звіт своєї військової розвідки.

За даними розвідки Британії, з початку повномасштабної війни проти України Росія втратила близько 90 літаків, а ця втрата Су-35С - найсучаснішого російського бойового літака на озброєнні - п'ята.

Британські розвідники зауважують, що в місті Токмак розміщуються російські штаби, які керують однією з найзапекліших ділянок фронту: "Ці штаби, як правило, захищені спеціальними системами ППО ближнього та середнього радіусу дії. Вони майже напевно перебувають у дуже високій готовності, оскільки Україна продовжує наносити ефективні глибокі удари по таких об'єктах".

Федоров: Окупанти вивозять з Токмака свої сім'ї

Тим часом законний мер окупованого Мелітополя Запорізької області Іван Федоров стверджує, що російські офіцери вивозять з Токмака свої сім'ї та евакуюють окупаційні "органи влади".

У середині вересня британська розвідка повідомляла, що російські війська посилюють оборону навколо Токмака: розгортають там додаткові блокпости, виставляють протитанкові їжаки та копають нові траншеї. За даними розвідників Великобританії, росіяни готують там другу лінію оборони. Аналітики звертають увагу, що війська РФ покращують оборону міста через тактичне проникнення українських військ на першу лінію оборони.

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