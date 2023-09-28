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Британська розвідка: РФ втратила в боях в Україні 90 літаків

Роман Губа
28 вересня 2023 р.

РФ вже втратила в боях в Україні 90 літаків, вважає британська розвідка. Крім того, життездатність тактичної авіації Росії знижується через підвищене навантаження на літаки та неможливість їх повноцінно обслуговувати.

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Російський фронтовий бомбардувальник Су-24
Російський бомбардувальник Су-24Фото: PAUL GYPTEAU/AFP via Getty Images

Повітряно-космічні сили (ПКС) Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратили у боях близько 90 літаків. Про це йдеться у огляді британської розвідки, опублікованому в акаунті у соцмережі Х (колишній Twitter) міністерства оборони країни у четвер, 28 вересня.

"Також польоти на деяких типах бойових літаків відбуваються набагато інтенсивніше, ніж у мирний час", - додають у британській розвідці.

Як вказують аналітики, усі літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту, тому цілком імовірно, що через додаткове навантаження у багатьох російських літаків термін служби скорочується набагато швидше. Разом з тим, потреба у додатковому обслуговуванні літаків ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростання попиту та міжнародні санкції.

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"ПКС зберігають можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою частиною України. Однак, оскільки війна триває набагато довше, ніж спочатку планувалося російським міністерством оборони, зношування літаків, ймовірно, знизить життєздатність тактичної авіації ПКС", - йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, станом на 28 вересня було знищено 315 російських літаків.

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Своєю чергою, у лютому 2023 року російське міністерство оборони заявляло, що з початку вторгнення в Україну було знищено більше 600 українських літаків та гелікоптерів. Підтвердити чи спростувати ці заяви наразі неможливо.

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