Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Війська РФ у суботу, 17 лютого, завдали удару по Запорізькій області, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

"Внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки по Запоріжжю було ушкоджено один з інфраструктурних об’єктів міста. Інформація про постраждалих на цей час не надходила", - написав у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, через обстріл стався перебій в роботі тепломережі: без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків - чотири тисячі абонентів.

Тип зброї, якою було пошкоджено інфраструктурний об'єкт, українська влада не повідомляє. Повітряні сили Збройних сил України зранку неодноразово попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для східних областей. Зокрема, повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:00, а вже о 12:11 очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі повідомив про вибух поблизу села Наталівка.

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Обстріли Херсона

Також вчергове російська армія обстріляла місто Херсон. "Постраждали троє містян. Травми, несумісні з життям, отримав чоловік", - написав у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, легкі поранення - вибухова травма та поранення ноги - дістала 49-річна жінка. "Також до лікарні доставили чоловіка, 36 років. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - додав він.