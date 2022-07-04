 Швеція передала Україні копію листа про визнання Запорізької Січі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2022

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Новини

Швеція передала Україні копію листа про визнання Запорізької Січі

Під час візиту до України прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон передала копію листа короля Карла ХІІ, який визнає Запорізьку Січ. Крок короля був зроблений, аби не було утисків московського царя, додала вона.

Магдалена Андерссон і Володимир Зеленський на пресконференції у Києві

Магдалена Андерссон (л.) і Володимир Зеленський на пресконференції у Києві

Прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон передала президентові України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла ХІІ, який визнає Запорізьку Січ як незалежну державу. Про це повідомила Андерссон у понеділок, 4 липня, на брифінгу з Зеленським у Києві.

"Я передала Вам (Зеленському - Ред.) копію листа з Національного архіву Швеції, написаного в 1711 році. Король Карл у Бендерах написав листа стосовно Пилипа Орлика. Він там дає настанови шведському послу, щоб той визнав Запорізьку Січ як незалежну державу…Щоб не було утисків від московського царя", - сказала вона.

На думку Андерссон, цей лист добре вкладається в сьогоднішній політичний контекст, додавши, що на початку XVIII століття король Швеції був вражений козацькою демократією. "Минуло 300 років, і бачимо, що один із наших найуспішніших проєктів Швеції в Україні - муніципальне самоврядування і демократичні процеси", - зазначила Андерссон, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський, своєю чергою, продемонстрував представникам ЗМІ лист короля Швеції і зачитав фрагмент, який, на його думку, є надзвичайно актуальним сьогодні: "Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, що всій Україні і Війську Запорозькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя".

Спільна заява Швеції та України

Також Зеленський повідомив, що сьогодні Швеція та Україна погодили спільну заяву. "Це перший такий документ в історії двосторонніх відносин. У спільній заяві зафіксовані ключові питання для обох наших держав. Це стосується, зокрема, оборонної співпраці, галузевого співробітництва у сферах атомної енергетики, енергоефективності, фінансової підтримки для України", - сказав він. Зеленський подякував Швеції за підтримку курсу України на повноправне приєднання до Європейського Союзу в майбутньому.

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Крім того, за словами українського президента, на перемовинах з прем'єркою Швеції порушувалися питання щодо посилення санкцій проти Росії за війну проти України.

Швеція пообіцяла підтримку України

Водночас Андерссон наголосила, що російська агресія проти України має бути припинена, і Москві не можна дозволити досягати якихось цілей шляхом руйнування засад міжнародного права. "Ми маємо завершити цю війну, підтримуючи Україну і тиснучи на Росію санкціями. Наші зусилля мають тривати стільки, скільки потрібно", - запевнила вона.

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Швеція, за словами Андерссон, підтримує Україну політично, гуманітарно, фінансово, а також зброєю. "Кілька днів тому ми ухвалили додаткову військову допомогу. Загалом з 24 лютого ми надали 250 мільйонів євро військової підтримки", - нагадала очільниця уряду скандинавської країни.

Прем'єрка Швеції відвідала Бучу і Бородянку

Під час своєї поїздки в Україну Андерссон зранку відвідала Бучу і Бородянкуна Київщині, що постраждали від дій російської армії. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його словами, Андерссон зазначила, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. Вже на брифінгу із президентом України Андерссон наголосила: "Я сьогодні бачила не лише руїни, які спричинила Росія, а й мужність українського народу".

Дивитись відео 06:50

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