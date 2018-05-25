Зеленський - Швеції: Тільки море відділяє вас від агресивної політики Росії

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Риксдагом (парламентом) Швеції у четвер, 24 березня, наголосив, що всі країни-сусіди Росії перебувають у небезпеці, зокрема й Швеція, яку від РФ відокремлює лише море.

"Якщо б Україна не встояла, не змогла б захиститися, то це означало би, що всі сусіди Росії у небезпеці. Це означало би, що ви у небезпеці, бо тільки море відділяє вас від цієї агресивної політики цієї держави", - сказав він.

У цьому контексті Зеленський додав: "Російські пропагандисти вже обговорюють в ефірах державного телебачення Росії, як Росія окупує, зокрема, і ваш острів Готланд. І як буде утримувати його під своїм контролем десятиліттями. Показують це на мапі росіянам, демонструють напрямки наступу". За його словами, російське телебачення переконує, що для РФ буде вигідно розмістити на острові Готланд військову базу для прикриття захоплення держав Балтії.

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Зеленський закликав Швецію, зокрема шведські компанії та архітекторів, узяти участь в проекті післявоєнної відбудови України. "Швеція - перша країна, якій ми пропонуємо цей проєкт. Ви можете взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю для їх відновлення", - сказав він.

У четвер Зеленський також виступив онлайн перед учасниками саміту країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Він нагадав, що Україна вже зверталася з проханням надати їй бойові літаки та танки як на платній, так і на безоплатній основі, зазначивши, що Альянс міг би передати бодай один відсоток від усіх своїх танків і бойових літаків. "Але не дали нам жодного! Це найстрашніше під час війни - не мати ясних відповідей на запити про допомогу", - сказав глава української держави.

Зеленський також закликав учасників заходу не закидати більше Збройним силам України невідповідність стандартам НАТО: "Після такого місяця війни, війни проти Росії, більше ніколи, прошу вас, ніколи не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти, і як багато ми можемо дати загальній безпеці в Європі й світі, як багато ми можемо зробити для захисту від агресії проти всього, що ми цінуємо, що ви цінуєте".