 Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати - екзитпол | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2021

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Новини

Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати - екзитпол

Cертифікати у Швейцарії вимагають у ресторанах та на різних заходах ще з вересня, утім противники називають їх застосування дискримінаційним. Тож питання сертифікатів винесли на всенародне обговорення.

Жителі Швейцарії під час голосування на референдумі щодо COVID-сертифікатів

За даними опитування, 63 відсотки швейцарців підтримали COVID-сертифікати

Швейцарці на референдумі у неділю, 28 листопада, підтримали закон, згідно з яким у країні діють COVID-сертифікати. Відповідно до прогнозів компанії GF Bern, що проводила опитування на виході з дільниць, "за" проголосували 63 відсотки жителів країни, повідомляє AFP.

COVID-сертифікат у Швейцарії

COVID-сертифікат у швейцарії має QR-код

Закон, який виносився на референдум, є правовою основою для функціонування в країні сертифікату з QR-кодом, котрий свідчить про те, що людина щепилася від коронавірусу, має негативний тест або одужала від COVID-19. З вересня він потрібен для доступу до ресторанів, різних закладів та заходів.

Противники COVID-сертифікатів у Швейцарії стверджують, що закон є дискримінаційним, а у країні через нього створена система "апартеїду". 

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У день референдуму поліція посилила охорону резиденцій уряду та парламенту у Берні через погрози, які висловлювались противниками COVID-cертифікатів та вакцинації. Під час кампанії, яка передувала референдуму, у країні відбувалися протести, деякі з яких завершувались зіткненнями з поліцією. Правоохоронці використовували тоді гумові кулі та сльозогінний газ, щоб стримувати натовп.

Оглядачі припускають, що результати референдуму можуть ще більше посилити напругу в суспільстві і спричинити жорстоку реакції сторони, яка програла.
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