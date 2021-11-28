Швейцарці на референдумі підтримали COVID-сертифікати - екзитпол

Швейцарці на референдумі у неділю, 28 листопада, підтримали закон, згідно з яким у країні діють COVID-сертифікати. Відповідно до прогнозів компанії GF Bern, що проводила опитування на виході з дільниць, "за" проголосували 63 відсотки жителів країни, повідомляє AFP.

COVID-сертифікат у швейцарії має QR-код

Закон, який виносився на референдум, є правовою основою для функціонування в країні сертифікату з QR-кодом, котрий свідчить про те, що людина щепилася від коронавірусу, має негативний тест або одужала від COVID-19. З вересня він потрібен для доступу до ресторанів, різних закладів та заходів.

Противники COVID-сертифікатів у Швейцарії стверджують, що закон є дискримінаційним, а у країні через нього створена система "апартеїду".

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У день референдуму поліція посилила охорону резиденцій уряду та парламенту у Берні через погрози, які висловлювались противниками COVID-cертифікатів та вакцинації. Під час кампанії, яка передувала референдуму, у країні відбувалися протести, деякі з яких завершувались зіткненнями з поліцією. Правоохоронці використовували тоді гумові кулі та сльозогінний газ, щоб стримувати натовп.

Оглядачі припускають, що результати референдуму можуть ще більше посилити напругу в суспільстві і спричинити жорстоку реакції сторони, яка програла.

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