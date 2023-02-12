Credit Suisse заблокував коштів з РФ на 17,6 млрд ₣ (онлайн)

Приблизно чотири мільярди з цих коштів належать людям, на яких накладені санкції Швейцарією, решта коштів можуть належати також особам, які опинилися у санкційних списках третіх країн, пише Sonntagszeitung. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 12 лютого (час київський).

++21:40++

У Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині протягом дня не обмежували і 13 лютого не планують обмежувати електропостачання. Як повідомляє енергокомпанія ДТЕК, "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії. "Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", - ідеться у повідомленні ДТЕК.

++21:00++

Ввечері росіяни атакували безпілотниками Дніпро, написав у Telegram голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Два БПЛА збили.

++20:30++

В італійському Сан-Ремо у день завершення музичного фестивалю, незадовго до оголошення переможця, модератор Амадеус зачитав листа президента України Володимира Зеленського. "Україна обов'язково переможе у цій війні. Вона виграє цю війну разом із вільним світом", - запевнив український президент і наголосив на значенні музики у світі. Він висловив упевненість, що одного разу весь світ зможе почути пісню про перемогу українців.

++19:40++

Швейцарський банк заблокував російських коштів на 17,6 млрд франків

Швейцарський банк Credit Suisse заблокував російські кошти на 17,6 мільярда швейцарських франків, повідомляє газета Sonntagszeitung. Приблизно чотири мільярди з цих коштів належать людям, на яких накладені санкції Швейцарією, решта коштів можуть належати Центробанку РФ або особам, які опинилися у санкційних списках третіх країн, зазначає видання. Після початку повномасштабної війни РФ проти України та заровадження санкцій ЄС Берн приєднався до європейських штрафних заходів і відтоді заблокував російські фінансові активи на суму близько 7,5 мільярда франків, а також 15 об'єктів нерухомості, що в сумі дорівнює близько 46,1 мільярда франків, пише Sonntagszeitung.

++19:00++

Протягом доби російські війська завдали два ракетні удари та здійснили 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню, ідеться у вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України. "Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ", - повідомляє генштаб. Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини росіяни тероризують мешканців. "Цього разу тиску зазнала найбільш незахищена верства - пенсіонери. Ворог примушує їх отримувати російські паспорти, погрожуючи припинити отримання будь-яких пенсій", - наголошується у зведенні.

++18:45++

До Польщі доставлені дрони MALE (Medium Altitude Long Endurance) класу MQ-9A Reaper, орендовані у США в рамках термінової оперативної необхідності, повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак. "Вони служитимуть у польських ВПС, зокрема вести розвідку на нашому східному кордоні", - написав він у Twitter.

++18:00++

МВС України отримало вже 27 тисяч звернень про вступ до "Гвардії наступу", повідомила представниця міністра внутрішніх справ Мар'яна Рева. "Ми бачимо велику активність людей. Загалом станом на сьогодні зареєстровано понад 27 тисяч звернень щодо укомплектування бригад "Гвардії наступу". Понад 12 тисяч з них - це консультації у ЦНАПах та по телефону "гарячої лінії". Добровольці подали майже 15 тисяч заявок на вступ до штурмових бригад МВС", - сказала вона в ефірі всеукраїнського телемарафону.

++17:10++

Подальша мобілізація ще більше виснажить Росію, припускає представник ГУР МО України Вадим Скібіцький. " Якщо росія продовжить новий раунд мобілізації, вона постраждає від тих самих проблем, які виявила попередня хвиля, включаючи брак сучасного обладнання в хорошому робочому стані та достатньої кількості боєздатних офіцерів, навчання величезного напливу непідготовлених людей", - цитує пресслужба ГУР МО Скібіцького в інтерв'ю The Wall Street Journal. "Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, яких зазнали під час першої хвилі", - додав Скібіцький.

++16:20++

У Росії на сайті прокремлівської газети "Комсомольська правда" 11 лютого з'явилися тексти про злочини російської армії в Україні, незаконну анексію Криму Росією та катування політика Олексія Навального. Про це написав проєкт "Прололжение следует". Загалом на сайті газети було опубліковано 10 матеріалів, також під заголовками "Крим - Україна. Росія зобов'язана повернути півострів", "Росія стала жертвою окупації путінським режимом", "Російська Федерація вчинила злочини в Бучі, Ізюмі та Гостомелі. Деякі публікації супроводжувалися вступом: "Матеріал не погоджений з редакцією "Комсомольської правди", спрямований на викриття брехні кремлівського режиму на чолі з кривавим диктатором Путіним та його зграї цинічних злодіїв при владі, які вчинили геноцид мирного народу в Україні". Ці публікації на сайті "КП" були видалені через 10 хвилин після появи. Редактора, який їх поставив, звільнили.

++15:40++

Захід обмірковує передачу Києву ліцензій на виробництво зброї - The Telegraph

Західні підприємства ВПК проводять перемовини для передачі ліцензій на виробництво зброї та військової техніки в Україні, пише британське видання The Telegraph . Таким чином можна зменшити залежність України від постачання озброєнь Заходом. За даними видання, провідні менеджери британських оборонних концернів у Києві обговорюють можливість створення спільних підприємств. Виробники зброї з інших країн Європи також проводять такі переговори з Києвом, стверджує видання. Британський уряд, якому, ймовірно, доведеться затверджувати такі плани британських компаній, не став коментувати це питання, пише газета.

++15:15++

У Херсонській області на залишеній російськими військами міні вибухнув автомобіль з цивільними, двоє чоловіків загинули. "Трагедія сталася сьогодні вранці поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 і 48 років, їхали на автомобілі по польовій дорозі, на якій залишилося багато російських мін. Машина з цивільними наїхала на одну з них", - повідомляє у Telegram пресслужба Херсонської ОВА.

Як найдосвідченіші сапери світу тренують українців To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++14:20++

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено 1218 об’єктів в закладах охорони здоров’я. Зокрема, близько 540 лікарень, з яких 173 було зруйновано повністю. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Укрінформу".

Завдані збитки щодо тих об'єктів, до яких наразі є доступ, Україна оцінює в суму до одного мільярда доларів. Це гроші, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого 2022 року, розповів Ляшко. Водночас, він зазначив, що відновлення зрунованих на більш, ніж 90 відсотків об'єктів не розглядається. В таких випадках може йтися про будівництво нової споруди, зазначив він. Водночас він зауважив, що до багатьох об’єктів, як-от у Маріуполі, Україна не має доступу, і оцінити ситуацію можна лише опираючись на відео.

"Водночас фахівці Світового банку і Всесвітньої організації охорони здоров’я, рахують за своєю методикою: не тільки відновлення до стану, який був на 24 лютого, а й і втрачені інвестиції та інші втрачені потенціали, які могла генерувати ця лікарня. Вони оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України десятками мільярдів доларів. Зокрема, остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів", - розповів Ляшко.

За його совами, найбільших руйнувань зазнали медичні заклади в зонах активних бойових дій - на півдні і сході Харківської області, у Донецьку, Луганську, Миколаєві, Херсоні. "Там найбільше закладів охорони здоров’я різного рівня постраждали, від сільських амбулаторій до міських лікарень", - зазначив Ляшко.

++13:45++

Російське командування, схоже, не змогло за короткий проміжок часу підготувати мобілізованихдо проведення ефективних наступальних операцій, припускає американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики дійшли такого висновку, порівнявши дії сил РФ у районі Бахмута і на інших ділянках фронту.

У той час як під Бахмутом російські сили домагаються обмеженого, але значного просування, в інших частинах України цього не відбувається, йдеться у повідомленні. Російські наступальні операції в інших місцях Донецької області та вздовж лінії Сватове-Кремінна у Луганській поки не мають оперативного значення, зазначають в ISW.

++13:00++

В генштабі ЗСУ показали, як українські військові навчаються у Великобританії. На опублікованих фото військовослужбовці 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії проводять для них заняття з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу, дій в наступі та обороні та ведення бойових дій в населенних пунктах.

++12:40++

Росія за останні два тижні, ймовірно, зазнала найсуттєвіших втрат від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це йдеться у аналізі розвідки Великобританії, опублікованому в Twitter міністерства оборони країни.

Сили РФ протягом останнього тижня в середньому втрачали за добу 824 людини, що учетверо вище за показники червня-липня минулого року, йдеться у повідомленні. "Збільшення втрат серед росіян, ймовірно, пов'язане з цілою низкою чинників, зокрема з відсутністю навченого персоналу, координації та ресурсів на фронті - прикладом цього є Вугледар і Бахмут", - констатує британське військове відомство.

++12:05++

12 лютого в Україні не вимикатимуть електроенергію, повідомили в НЕК "Укренерго".

"Ліміти споживання на сьогоднішню добу не доводились. Але в разі збільшення споживання можуть бути застосовані аварійні відключення. Зокрема, це стосується Одеської, Київської, Хмельницької, Житомирської областей та міста Київ, де в міру зростання споживання через мережеві обмеження можливі аварійні відключення", - йдеться у повідомленні компанії в Telegram.

Водночас, в компанії наголосили, що зняття лімітів споживання стосується тільки сьогоднішного дня. З початком робочого тижня й характерним для нього зростанням споживання обмеження можуть повернути, зазначили в "Укренерго".

++11:40++

Війська РФ з артилерії обстріляли Херсон. Під вогонь потрапила будівля обласної державної адміністрації, повідомляється в Telegram-каналі Херсонської ОДА. Мирні мешканці міста внаслідок обстрілу не постраждали.

++11:00++

Війська РФ зранку 12 лютого обстріляли Нікополь Дніпропетровської області зі ствольної артилерії. Одна людина загинула. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу", - написав він у Telegram.

++09:30++

Внаслідок ракетних ударів, яких РФ завдала по Харкову вночі, було пошкоджене одне з підприємств. На місці влучання зайнялася масштабна пожежа, повідомив подробиці очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram. Також було зафіксоване влучання у депо "Нової пошти".

Кількість постраждалих наслідок атаки не зросла - поранень зазнав один цивільник чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також протягом минулої доби війська РФ обстрілювали з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини. Під вогнем опинилися щонайменше 15 населених пунктів. "Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов.

++08:40++

Міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Олексій Резніков провели телефонну розмову, під час якої обговорили ситуацію на полі бою та пріорітети для зустрічі контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн", яка запланована на 14 лютого. Зокрема, до цих пріорітетів відносяться питання щодо протиповітряної оборони та артилерії, повідомила пресслужба Пентагону.

Остін і Резніков також обговорили важливість якнайшвидшої доставки озброєння, обіцяного на зустрічі у форматі "Рамштайн" минулого місяця, на поле бою, йдеться у повідомленні.

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++08:05++

12 лютого компанія-постачальник "ДТЕК" не застосовуватиме відключення електроенергії у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях. Як повідомили у компанії, на цей день "Укренерго" не надавав обмежень споживання електроенергії.

"Однак у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно стабілізаційних графіків", - наголошується в повідомленні компанії в Telegram.

++07:50++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом доби війська РФ завдали 12 ракетних ударів по території України, три з них – по цивільній інфраструктурі Харкова. Також російські військові завдали 32 авіаційних ударів, шість з яких – із застосуванням дронів-камікадзе "Shahed-136". Чотири безпілотники були збиті, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Окрім того, за добу війська РФ здійснили більше 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російська армія і далі зосереджує основні зусилля на наступальних діях на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях українських військ, йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 19 ударів по районах зосередження російських військових, а також двох удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також українські військові збили літак Су-25 та БпЛА типу “Орлан”, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 14 районів зосередження військ РФ та зенітно-ракетний комплекс, повідомляється у зведенні.

Окрім того, в генштабі ЗСУ зафіксували, що у Брилівці та Новокиївці на тимчасово окупованій частині Херсонської області представники окупаційної влади намагаються відібрати житло у місцевих жителів. "Зокрема, військовослужбовці російських окупаційних військ активно ходять по будинках та перевіряють у громадян наявність прописки та документів на право власності житла. Покинуті будинки опломбовуються з розміщенням повідомлень про те, що приміщення перейшли у право власності так званої окупаційної "місцевої адміністрації", - йдеться у повідомленні генштабу.

++07:15++

В ніч на 12 лютого війська РФ обстріляли Харків. За попередньою інформацією, у місті було зафіксовано три влучання зентіних керованих ракет С-300. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів осколкового поранення зазнав 35-річний чоловік, його госпіталізували. Також був пошкоджений один з інфраструктурних об'єктів, повідомив Синєгубов у Telegram.