 Штайнмаєр запевнив країни Балтії, що НАТО не лишить їх наодинці із загрозами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2021

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Новини

Штайнмаєр запевнив країни Балтії, що НАТО не лишить їх наодинці із загрозами

Президент ФРН наголосив, що хто загрожує країнам Балтії - той загрожує і НАТО та Німеччині.

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловив занепокоєння через військову напруженість на східному фланзі НАТО та запевнив країни Балтії в солідарності Альянсу. "Не минає й дня без того, щоб російські військові літаки не здійнялися в небо над Балтійським морем. Все частіше при цьому вони порушують повітряний простір ваших держав", - сказав Штайнмаєр у четвер, 16 вересня, під час обіду з президентами Естонії, Латвії та Литви - Керсті Кальюлайд, Егілсом Левітсом та Гітанасом Науседою.

"Ситуація із загрозами та ризик виникнення інцидентів з часу незаконної анексії Криму й Донбасу, з часу стягнення (російських. - Ред.) військ до кордону України стали настільки серйозними, якими не були вже давно", - зазначив Штайнмаєр, цитує інформагенція dpa. При цьому президент ФРН наголосив: "У цій ситуації ви - не самотні. Хто загрожує державам Балтії, той загрожує і всьому НАТО, той загрожує Німеччині". Саме тому Бундесвер очолює контингент НАТО у Литві, саме тому німецькі військово-повітряні сили у порядку ротації з іншими партнерами по Альянсу захищають повітряний простір над Балтійським морем, додав Штайнмаєр.

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"Тим самим ми чітко показуємо: територіальна цілісність та незалежність держав НАТО не можуть бути предметом торгу", - наголосив Штайнмаєр. Він розкритикував також "цинічні атаки білоруського режиму" на кордони країн Балтії, маючи на увазі потік мігрантів з Близького Сходу через Білорусь.

Приводом для прийому президентом Німеччини своїх колег з балтійським держав у палаці Бельвью у Берліні стало сторіччя встановлення дипломатичних відносин між ФРН та цими країнами, а також 30-річчя відновлення дипвідносин після падіння "залізної завіси". Президент Німеччини запевнив своїх гостей: "Ваші країни належать до серця Європи. Ваш внесок у майбутнє Європи - цінний та незамінний".

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