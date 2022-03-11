Шольц та Ердоган закликали до негайного припинення вогню в Україні

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніку подій 24 лютого - 13 березня читайте тут.

DW стежить за подіями понеділка, 14 березня (час київський)

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Щоб зупинити війну Росії проти України, США готові вдатися до додаткових засобів тиску на Москву. Вашингтон може накласти повне ембарго на торгівлю із Росією, заявив телеканалу ділових новин CNBC заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо. Крім того, США можуть заблокувати РФ доступ до міжнародних водних шляхів та накласти заборону на імпорт із Росії нікелю, урану та титану, а також на криптоактиви російських компаній.

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США повідомили союзників по НАТО та низку союзників в Азії про те, що Китай надіслав сигнал готовності надати Росії військову та економічну допомогу у її війні проти України, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на американського посадовця. У Вашингтоні очікують, що Пекін спростовуватиме такі плани. Раніше у пресі повідомлялося, що Москва звернулася до Китаю із відповідним проханням по допомогу.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна вимагає негайно виключити Росію з Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). "Україна вимагає негайно виключити Росію з ПАРЄ. Озвучив це під час виступу на позачерговій сесії ПАРЄ. Тим, хто підтримує агресію, немає місця в європейській родині, де життя - найвища цінність!" - написав український прем'єр.

++19.50++

Білий дім розглядає можливість поїздки президента США Джо Байдена до Європи найближчими тижнями. Про це повідомила американська телекомпанія NBC News. За її даними, глава Білого дому хоче переконатись у підтримці союзників на тлі війни РФ проти України. За даними NBC News, Байден може відвідати із візитом Брюссель.

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Віцепрем'єр Великобританії Домінік Рааб оголосив, що Лондон "цілком і повністю" підтримує розслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) звинувачень щодо воєнних злочинів в Україні, передає агенція Reuters. Країни-учасниці мають надати додаткову допомогу, що може знадобитися у ході розслідування, наголосив Рааб. Йдеться про розслідування злочинів, які могли бути вчинені на території України з 2014 року. Його ініціювали після повномасштабного наступу сил РФ на Україну 24 лютого.

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Банківська система України продовжує стабільно функціонувати, можливість здійснювати виплати за борговими зобов'язаннями є, втім ВВП країни може скоротитися на 10 відсотків якщо війна, яку розпочала РФ, не закінчиться найближчим часом, вважають у Міжнародному валютному фонді (МВФ). Про це йдеться в останньому звіті МВФ щодо України. Серед інших наслідків продовження російської військової агресії в Україні, фонд виділяє загрозу глобальній продовольчій безпеці з огляду на неможливість початку посівної через активні бойові дії на території України. Це може спричинити підвищення цін на продукти, застерігають в МВФ.

++19.00++

Війна Росії в Україні ставить під загрозу існування Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це заявив нинішній голова організації, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Сумнівно, наскільки ефективною може бути ОБСЄ, коли один із її членів розглядає насильство як засіб розширення своєї влади, сказав він у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку. Рау закликав Росію припинити агресію і відповів на звинувачення в упередженості: "Безпристрасність закінчується там, де починаються кричущі порушення міжнародного права".

++18.53++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Турецької республіки Реджеп Таїп Ердоган закликали до негайного припинення Росією вогню у її війні проти України. "Ми цілком єдині у тому, що якнайшвидше має наступити припинення вогню", - сказав Шольц під час свого першого візиту у статусі канцлера до Туреччини. Ердоган, у свою чергу, запевнив, що дипломатичні зусилля задля досягнення припинення вогню триватимуть. Шольц та Ердоган висловилися на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також спільно звернулися до президента Росії Володимира Путіна із закликом "зупинитися".

++18.42++

Дев'ятеро осіб загинули та ще стільки ж дістали поранень внаслідок ранкових ракетних ударів Росії по телевізійній вежі у селі Антопіль на Рівненщині. Про це під час брифінгу повідомив глава Рівненської ОДА Віталій Коваль. Мовлення на півночі області буде відновлено через кабельну мережу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

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Генсек ООН Антоніу Гутерріш вважає можливим ядерний конфлікт через російську війну в Україні. Те, що Росія привела у стан бойової готовності сили ядерного стримування генсек ООН вважає поганим розвитком подій. "Можливість ядерного конфлікту, колись немислима, зараз знову повернулася у сферу можливого", - сказав Гутерріш у Нью-Йорку. Він також засудив Росію за розпалювання війни в Україні, велику кількість жертв та біженців. Гутерріш також висловив занепокоєння продуктовою безпекою через війну РФ в Україні. Разом з тим він виступив проти безпольотної зони над Україною, оскільки, за його словами, це може посилити конфлікт до глобального рівня.

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Наслідки російської війни проти України у Харкові, 14 березня 2022

У Харкові зруйновані й не підлягають відновленню близько 600 житлових будинків, повідомив міський голова Ігор Терехов під час спілкування через відеозв'язок із мером Чикаго Лорі Лайтфут. За його словами, у Харкові також розбомбили 50 шкіл, низку медзакладів, зокрема пологові будинки.

++17.52++

Папський посланець кардинал Міхаель (Майкл) Черні прибуде з новою місією в Україну. Папа Римський Франциск І попросив кардинала Черні ще раз відвідати Україну, щоби засвідчити турботу Ватикана про долю українців. Очікується, що папський посланець у середу прибуде до Словаччини, а відтак продовжить шлях до України.

++17.35++

Білорусь просить РФ прискорити фінансову підтримку на тлі західних санкцій. Про це йшлося на зустрічі у Москві прем'єр-міністра РБ Романа Головченка з його російським колегою Михайлом Мішустіним, повідомляють російські інформагенції. Головченко заявив, що Білорусь опинилася під ударом західних санкцій за "сприяння" операції в Україні, і "їхній масштаб іноді перевищує рестрикції проти Росії".

++17.14++

Війська РФ підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС, повідомила компанія "Енергоатом" у соцмережах. За даними "Енергоатому", під час вибухів персонал залишав робочі місця. "Які ще теракти потрібні для рішучих дій партнерів, зокрема МАГАТЕ?" - наголосили у компанії.

++17.06++

Американська фармкомпанія Pfizer Inc. повідомила, що й надалі постачатиме медичні препарати до Росії, водночас прибутки російського філіалу будуть скеровані на гуманітарну допомогу Україні. Про це йдеться у заяві компанії. Виробник пояснив, що не припинятиме постачання медпрепаратів до РФ, оскільки це б порушило "основоположний принцип компанії, згідно з яким, пацієнти головний пріоритет", йдеться у заяві. Pfizer також припиняє проводити клінічні випробування на російській території та залучати нових пацієнтів до участі у вже розпочатих.

++16.30++

Німецький технологічний концерн Bosch відкинув критику міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо постачань компонентів. Раніше Кулеба в ефірі телепрограми Anne Will на громадсько-правовому каналі ARD заявив, що Bosch постачала до РФ деталі, що використовувались у бойовій техніці. За словами міністра, нещодавно українські військові захопили російські БМП, під час огляду яких з'ясувалося, що один із основних компонентів, що приводять машину в рух, вироблено Bosch. У компанії заявили, що не здійснювали поставок цих компонентів, навіть якщо вони й були вироблені на заводах підприємства.

++16.15++

У переговорах української та російської делегацій взято технічну паузу до 15 березня, водночас переговірний процес не припинено, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. "У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - написав Подоляк у соцмережах.





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Україна спростовує причетність до обстрілу Донецька. Боєприпас, що вдарив по Донецьку вранці 14 березня, був російським, цитує офіцера Центру оперативного інформування Міноборони України Леоніда Матюхіна Інтерфакс-Україна. "Це однозначно російська ракета чи якийсь інший боєприпас", - сказав Матюхін на брифінгу в українському медіацентрі. Раніше низка російських ЗМІ поширила повідомлення про те, що по центру Донецька було завдано удар з ракетного комплексу "Точка-У", що знаходиться на озброєнні української армії. Матюхін такі заяви назвав частиною російської пропаганди, в рамках якої Кремль "протягом восьми років розповідав про те, що українські Збройні Сили обстрілюють Донецьк та інші міста".

++15.52++

Президент України Володимир Зеленський у середу, 16 березня, звернеться до Конгресу США. Виступ відбуватиметься у режимі відеозв'язку.

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Від початку російської війни в Україні 24 лютого вже 2,8 мільйона українців мусили залишити свої домівки. Про це у понеділок, 14 лютого, повідомляють інформагенції з посиланням на дані ООН. Більшість біженців з України прямують до Польщі. За оцінками представників ЄС, кількість біженців найближчим часом може зрости до 5 мільйонів. Крім того, мільйони українців стали внутрішніми переселенцями. Також за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у Женеві, кількість цивільних жертв в Україні зросла до 636 осіб, з них 46 дітей, повідомили у відомстві.

++15.19++

За оцінкою Всесвтіньої організації охорони здоров'я, кількість постраждалих в Україні від військової агресії РФ становить 18 мільйонів осіб, з яких 6,7 мільйона є внутрішньо переміщеними особами. "Ланцюжки поставок були серйозно порушені. Багато дистриб'юторів не працюють, деякі запаси недоступні через військові операції, запаси ліків добігають кінця, а лікарні насилу можуть допомогти хворим і пораненим", - йдеться в повідомленні організації.

++15.18++

Україна проводить інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо гуманітарної допомоги українцям, повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "Вже досягли перших результатів: в рамках евакуації Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні", - написав він у соцмережах.