Шоан Ваісі: колишній біженець балотується до Бундестагу

Кадри з Кабула, де люди штурмують аеропорт у надії втекти від ісламістів з "Талібана", домінують цими днями у новинах чи не всіх ЗМІ. Трагедія цих людей зачіпає Шоана Ваісі в Німеччині до глибини душі. "Я знаю це з моєї власної історії. Коли треба тікати від смерті. Коли доведений до такого відчаю, що намагаєшся втекти будь-якою ціною", - каже Ваісі у розмові з DW.

П'ять місяців втечі

2011 року Ваісі вимушений був кинути все і тікати від переслідувань зі своєї батьківщини - Ірану. Його провина полягала лише у тому, що він як член однієї з лівих організацій влаштовував демонстрації та громадські читання заборонених книг, виступав за рівноправ'я чоловіків і жінок та інформував про утиски курдської меншини. Ваісі - сам курд за походженням - міг потрапити до в'язниці. Він вирішив тікати з рідного міста Сенендедж - столиці курдської провінції на заході Ірану. П'ять місяців він провів у дорозі - через Туреччину і Грецію до Німеччини.

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Потрапивши до Німеччини, іранець опинився у безпеці. Утім, щоб знайти роботу і влаштувати життя наново, знадобилися роки. Він не знав німецької, його шкільний атестат не визнавали, прирівнюючи до неповної середньої освіти. Все довелося починати спочатку. Він шукав роботу, довчався і зубрив мову. Витримка і дисципліна у нього були ще з часів, коли він професійно займався спортом і виступав за національну збірну Ірану.

Ваісі вчиться на соціального робітника і продовжує заняття спортом

Сьогодні Ваісі має німецький паспорт, мешкає в Ессені - промисловому місті на заході Німеччини. Колишній біженець каже, що почувається тут вдома. "Я почуваюся ессенцем", - з усмішкою каже вихідець з Ірану вільною німецькою. Він працює перекладачем, отримує освіту соціального робітника і вже працює за цим фахом. У Німеччині Ваісі одружився, виховує доньку. У місцевому спортклубі він продовжує заняття боротьбою і виступає на змаганнях федерального рівня. Для багатьох він є взірцем вдалої інтеграції мігранта у Німеччині.

Тепер у його житті настав час брати нову висоту - здобути мандат депутата Бундестагу. Якщо його Ліва партія повторить свій результат на минулих виборах, то його місце у земельному партійному списку від Північного Рейну-Вестфалії буде прохідним. У нього є шанси стати першим колишнім біженцем в історії Німеччини, якого оберуть до найвищого законодавчого органу на виборах 26 вересня. "Зараз, 2021 року, як ніколи важливо, щоб у Бундестагу були представлені люди із суспільних груп, які можна назвати менш привілейованими", - каже Ваісі. За мандат йому доведеться неабияк поборотись. Поки результати опитувань пророкують Лівій партії гірший результат, ніж на минулих виборах.

Ненависть правих екстремістів

Ваісі вирішив балотуватись до Бундестагу після того, як свою кандидатуру зняв біженець із Сирії Тарек Алаовс. Колишній сирійський юрист Алаовс, який попросив політичного притулку у Німеччині шість років тому, планував балотуватись від Зелених. У березні 32-річний політик, однак, зняв свою кандидатуру, не витримавши численних расистських образ і погроз. "Мене це шокувало. Моя кандидатура - це відповідь на його відмову", - каже Ваісі. Він усвідомлює, що і йому доведеться тримати удар образ і цькування.

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"Хотілося, щоби політики і громадянське суспільство гостріше реагували на такі випадки. Так не має бути!" - каже вихідець з Ірану. Він сподівався, що Алаовс отримає більше публічної підтримки. Ваісі, тим не менш, каже, що ненависть і погрози його не зупинять. Вже нині йому регулярно доводиться мати справу зі зневажливими коментарями у соціальних мережах. "Погрози Алаовсу показали, наскільки жахливою для расистів у Німеччині є перспектива, що колишній біженець потрапить до Бундестагу. Я хочу, щоби їхній сон жахів здійснився", - каже кандидат від Лівої партії.

Солідарність, вищі податки для багатіїв, більше соціального житла - традиційні передвиборні гасла Лівої партії

Боротьба з бідністю

Головною темою для нього у політиці є боротьба з бідністю. Ваісі хоче докладати зусиль, аби діти і молодь із соціально незахищених верств мали кращі перспективи у житті. Серед них багато вихідців із сімей мігрантів. "Німеччина рухається у правильному напрямку. Але ми ще дуже далекі від суспільства, в якому немає дискримінації, ніхто не мусить жити у бідності", - критикує Ваісі.

Політик переконаний, що пандемія COVID-19 значно посилила соціальну нерівність у країні. "У Німеччині є люди, які за час пандемії стали багатшими. Кількість мільйонерів і мільярдерів зросла, тоді як багато людей вимушені боятися за свої робочі місця або втрачають роботу", - повторює Ваісі традиційні гасла своєї партії. Ліві у виборчій кампанії агітують за спеціальний податок для багатіїв, аби пом'якшити наслідки пандемії.

Ще одна важлива тема, вважає Ваісі - більш гуманна міграційна політика. Під час тривалого шляху своєї втечі до Німеччини, каже біженець, він побачив багато нерівності. "Це призводить до того, що люди вимушені тікати зі своїх країн. Я почав займатися політикою у Німеччині з огляду на долі біженців, які прибувають до Німеччини, з огляду на необхідність їхньої інтеграції", - каже колишній біженець.

Наснагу, з якою вихідець з Ірану взявся за політику у Німеччині, чимало людей вважають взірцевою. Ваісі каже, що отримує листи підтримки, навіть від прибічників інших партій. "Пишуть також люди, які, так само як і я, прибули до Німеччини як біженці. Кажуть, що також хочуть піти у політику. Частково вже це саме по собі є досягненням. Моє балотування стало поштовхом для багатьох", - зауважує Ваісі.

Якщо з першого разу потрапити до парламенту не вдасться, він не має наміру здаватися. Підводитися на ноги і продовжувати - цього його в житті навчив спорт, каже Шоан Ваісі.