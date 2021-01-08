 Рекордний добовий приплив мігрантів з Африки у іспанському ексклаві Сеута | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2021

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Новини

Рекордний добовий приплив мігрантів з Африки у іспанському ексклаві Сеута

Майже 5 тисяч мігрантів, які нелегально дістались Сеути на рятувальних кругах та надувних човнах, направлені у табір для тимчасового розміщення. Іспанія і Марокко раніше домовилися про висилку нелегалів.

Мігранти, які дістались Сеути

Мігранти, які дістались Сеути

Близько 5 тисяч мігрантів, серед яких майже тисяча неповнолітніх, у понеділок, 17 травня, нелегально проникли з Марокко на територію іспанського ексклава Сеута на північному узбережжі Африки. Це максимальне число за добу, уточнив представник іспанської влади.

Мігранти прибули на рятувальних кругах і надувних човнах. Їх направили в табір для тимчасового розміщення. Іспанія має намір посилити присутність сил безпеки в регіоні. Мадрид і Рабат раніше домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.

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Наприкінці квітня близько ста мігрантів морем проникли на територію ексклава. Більшість з них були відправлені назад в Марокко. Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу.

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