Рекордний добовий приплив мігрантів з Африки у іспанському ексклаві Сеута

Близько 5 тисяч мігрантів, серед яких майже тисяча неповнолітніх, у понеділок, 17 травня, нелегально проникли з Марокко на територію іспанського ексклава Сеута на північному узбережжі Африки. Це максимальне число за добу, уточнив представник іспанської влади.

Мігранти прибули на рятувальних кругах і надувних човнах. Їх направили в табір для тимчасового розміщення. Іспанія має намір посилити присутність сил безпеки в регіоні. Мадрид і Рабат раніше домовилися, що нелегалів, які дістаються Сеути морем, висилатимуть в Марокко.

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Наприкінці квітня близько ста мігрантів морем проникли на територію ексклава. Більшість з них були відправлені назад в Марокко. Маршрут через іспанські міста-ексклави Сеуту і Мелілью є одним з основних способів міграції африканців в Західну Європу.