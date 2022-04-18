Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує

Президент Сербії Александар Вучич звинуватив Україну та неназвану країну-члена ЄС в причетності до серії фейкових повідомлення мінування літаків сербської авіакомпанії Air Serbia. "Це роблять іноземні спецслужби двох країн", - сказав він у неділю, 17 квітня. Доказів, які б підкріплювали його слова, Вучич не навів, зазначає інформагенція Reuters.

Речник українського міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відкинув звинувачення на адресу Києва, назвавши їх "безпідставними". Водночас він висловив розчарування тим, що Сербія не приєдналася до санкції ЄС, "накладених проти Росії за її нічим не спровоковану війну проти України". "Жорсткі санкції та єдність демократичного світу здатні зупинити цю війну, - зазначив Ніколенко. - Закликаємо Белград стати на сторону правди і повною мірою долучитися до підтримки України та відстоювання цінностей, на яких заснована об'єднана демократична Європа".

Від моменту нападу Росії на Україну 24 лютого літаки компанії Air Serbia, що здійснювали рейси між Москвою та Белградом, були вимушені понад 10 разів повертатися до аеропорту вильоту через фейкові повідомлення про мінування. З тієї ж причини щонайменше тричі проводилася евакуації з аеропорту Белграда.

Сербія, хоч і є кандидаткою на вступ до ЄС, але відмовилася приєднуватися до санкцій Євросоюзу проти Росії через війну в Україні. Крім того, країна не накладала заборони на регулярні авіарейси до РФ. Водночас Сербія тричі підтримувала резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення Росії, а також голосувала за виключення Росії з Ради з прав людини ООН. Сербія повністю залежить від поставок російського газу.