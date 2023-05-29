Сенатор Грем пояснив слова про смерті росіян і допомогу США

Змонтоване Офісом президента України відео зустрічі Зеленського з сенатором Гремом підхопила російська пропаганда. Але фрази "росіяни вмирають" і США "ще не витрачали гроші так вдало", не пов'язані, зауважує Reuters.

Американський сенатор Ліндсі Грем прокоментував свої заяви про "смерті росіян" і "найвдаліше витрачання грошей США" у контексті війни РФ проти України , відкинувши російську критику, повідомляє Reuters.

"Як завжди, російська пропагандистська машина наполегливо працює", - сказав Грем у письмовій відповіді агенції ввечері у неділю, 29 травня.

Що сказав Грем у Києві

Грем відвідав Україну втретє з початку повномасштабної російської агресії 26 травня. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, обговоривши допомогу США та створення міжнародної авіаційної коаліції.

У Telegram-каналі Зеленського за підсумками переговорів опублікували коротке змонтоване відео з цитатами з зустрічі. Подякувавши за надану допомогу, Зеленський англійською мовою сказав: "Тепер ви вільні, і ми будемо". Грем відповів: "Так. А росіяни вмирають". Далі йшла цитата сенатора: "Це найкраще, на що ми коли-небудь витрачали гроші".

У повній версії розмови, з якою ознайомився Reuters, Грем розповідає Зеленському, що опір українців нагадує йому часи, коли американці билися до останнього, "хотіли або бути вільними, або померти". Зеленський у відповідь каже, що тепер американці вільні, українці теж будуть вільними. Сенатор продовжує: "А росіяни вмирають". Зеленський відповідає: "Так, але вони прийшли на нашу територію. Ми не воюємо на їхній території". Фраза про Грема про витрачені гроші у цій частині розмови не звучала.

Сам сенатор уточнив агентству, що згадав Зеленському, "що Україна взяла на озброєння американське гасло "Живи вільно або помри". "Це була хороша інвестиція США, щоби допомогти звільнити Україну від російських воєнних злочинців", - пояснив він. Грем похвалив США за військову допомогу Україні на 38 мільярдів доларів, назвавши саме її "найкращими грошима, які ми коли-небудь витрачали".

У РФ Грема оголосили в розшук

Через два дні відео помітила та почала поширювати російська пропаганда. У посадовців РФ ці два окремі вирази Грема перетворились в "інвестицію США у смерть росіян" і викликали шквал критики, зокрема з боку речника президента РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова, речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової та колишнього президента й експрем'єра країни Дмитра Медведєва.

Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив порушити кримінальну справу за фактом "русофобських висловлювань" Грема, а міністерство внутрішніх справ РФ оголосило сенатора в розшук.