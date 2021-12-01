Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

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Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.
"Я вам скажу так, підлітки 13-15 років, 90% не знають про ВІЛ нічого, взагалі, що це. А якщо десь і чули, то не знають, як передається, як з цим жити, як стримувати ретровірусною терапією, тобто взагалі нічого не знають", - розповіла DW тренерка із сексуального виховання молоді. І це попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці. Дивіться репортаж DW:
Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.
Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.