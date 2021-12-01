 Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію.

AIDS HIV rote Schleife

Чому українським школярам не розповідають про профілактику ВІЛ/СНІД?

"Я вам скажу так, підлітки 13-15 років, 90% не знають про ВІЛ нічого, взагалі, що це. А якщо десь і чули, то не знають, як передається, як з цим жити, як стримувати ретровірусною терапією, тобто взагалі нічого не знають", - розповіла DW тренерка із сексуального виховання молоді. І це попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці. Дивіться репортаж DW:

 

DW.COM

Дмитро Шерембей: понад 100 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ/СНІД (відео)

Дмитро Шерембей, голова БО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ" розповів DW, як він вижив попри три смертельні хвороби, чому допомагає іншим та як ситуацію в питанні ВІЛ/СНІД змінить медична реформа.  

Як ВІЛ-позитивні підлітки долають СНІД (відео)

Данило Столбунов з ГО Teenergizer від народження живе з ВІЛ. Нині йому 20, і він веде активне громадське життя: допомагає таким же ВІЛ-позитивним підліткам і проводить тренінги. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.  

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео)

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.  

Також за темою

ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ВІЛ - вірус, який не вдалося побороти за 40 років 01.12.2021

38 мільйонів людей у світі інфіковано ВІЛ. Пандемія вірусу імунодефіциту людини почалася 1981 року. Відтоді кількість її жертв перевищила 36 мільйонів осіб. Що відомо про ВІЛ через 40 років?

ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Вбиває не ВІЛ, а цькування: як жити з ВІЛ в Україні (відео) 02.12.2020

80 тисяч українців не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом інфіковані за певних умов можуть жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних українців.

Як жити з ВІЛ: позитивні історії ВІЛ-позитивних людей (01.12.2020) 01.12.2020

80 тисяч українців навіть не знають, що мають ВІЛ, а багато хто приховує хворобу через страх цькування. Тим часом раннє виявлення ВІЛ і сучасна терапія, яку в Україні можна отримати безкоштовно, дають інфікованим можливість жити повноцінним життям. Дивіться дві історії ВІЛ-позитивних людей, які це доводять.

Реклама

Докладно

Олександр Лукашенко і Володимир Путін на переговорах у Кремлі, 9 вересня 2021

Лукашенко подарує Путіну його мрію

Після приїзду Лукашенка до Криму Мінськ може офіційно визнати Абхазію та Південну Осетію, вважає Констянтин Еггерт.  

Symbolbild Kohlekraftwerk

Чого варті кліматичні обіцянки України?

Український план декарбонізації економіки розвалюється на очах. Чому ніхто не хоче за нього платити, розбиралася DW.  