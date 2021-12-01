Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (відео)

"Я вам скажу так, підлітки 13-15 років, 90% не знають про ВІЛ нічого, взагалі, що це. А якщо десь і чули, то не знають, як передається, як з цим жити, як стримувати ретровірусною терапією, тобто взагалі нічого не знають", - розповіла DW тренерка із сексуального виховання молоді. І це попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці. Дивіться репортаж DW: