Сейм Литви засудив агресію Росії проти України

Сейм Литви у вівторок, 27 квітня, прийняв резолюцію щодо провокаційних дій Росії біля кордонів з Україною. "За" це рішення проголосували 102 депутати, один член Сейму утримався, проти не проголосував ніхто, повідомляє інтернет-видання DELFI.lt.

"Сейм рішуче засуджує здійснювану Російською Федерацією неспровоковану воєнну агресію, односторонні дії, які грубо порушують двосторонні та багатосторонні угоди, а також норми міжнародного права, які становлять загрозу для безпеки Європи, і вимагає негайно ці дії припинити", - йдеться в документі.

У резолюції підкреслюється тверда підтримка України в справі вступу до НАТО та ЄС, а також відзначається, що в Росії "нема і вона не може отримати право вето стосовно членства України в НАТО, а також щодо інших рішень Альянсу". Сейм Литви також висловив підтримку надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

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Литовські політики повторили, що послідовно підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в визнаних міжнародним співтовариством кордонах. У резолюції також міститься заклик до РФ припинити "агресію, провокації та поширення пропаганди проти України, негайно відвести війська від кордону з Україною, реалізувати міжнародні зобов'язання, зокрема й мінські угоди, і повернутися до співробітництва, заснованого на міжнародному праві та взаємній повазі.

Загострення на Донбасі

Нагадаємо, в останній місяць спостерігається збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків та зростання бойових втрат серед українських військових. На початку квітня про свою занепокоєність через зростання числа порушень перемир'я та нарощування російських військ на кордоні з Україною висловили у Німеччині та Франції.