СБУ вважає терактом підрив гранат у сільраді на Закарпатті
Служба безпеки України (СБУ) розслідуватиме підрив депутатом гранат у Керецьківській сільській раді Закарпатської області за статтею Кримінального кодексу "терористичний акт" , яка передбачає ув'язнення на строк від п'яти до 10 років.
Національна поліція України також повідомила в п'ятницю, 15 грудня, що порушила ще одне кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, яке карається тюрмою на строк від трьох до семи років.
Читайте також: ДБР почало розслідування інциденту з гранатометом на виставці у Чернігові
Постраждали 26 людей
У п'ятницю під час обговорення на сесії сільради бюджету 2024 року депутат підірвав три гранати, внаслідок чого постраждали 26 людей, у тому числі сам підривник, який знаходиться у реанімації.
Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита після відвідин потерпілих у лікарні, у більшості поранених травми середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю, їх вже прооперували. П'ятьох людей доставили у важкому стані, їх ще оперують.
Читайте також: Вибух подарованої гранати: у МВС розкрили деталі загибелі помічника Залужного