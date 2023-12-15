СБУ вважає терактом підрив гранат у сільраді на Закарпатті

Після того як на сесії сільради депутат підірвав гранати, СБУ відкрила провадження за статтею "терористичний акт". Більшість поранених прооперували, загрози їхньому життю немає, тривають операції п'ятьох "важких".

Служба безпеки України (СБУ) розслідуватиме підрив депутатом гранат у Керецьківській сільській раді Закарпатської області за статтею Кримінального кодексу "терористичний акт" , яка передбачає ув'язнення на строк від п'яти до 10 років.

Національна поліція України також повідомила в п'ятницю, 15 грудня, що порушила ще одне кримінальне провадження через незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, яке карається тюрмою на строк від трьох до семи років.

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Постраждали 26 людей

У п'ятницю під час обговорення на сесії сільради бюджету 2024 року депутат підірвав три гранати, внаслідок чого постраждали 26 людей, у тому числі сам підривник, який знаходиться у реанімації.

Як зазначив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита після відвідин потерпілих у лікарні, у більшості поранених травми середнього ступеня тяжкості, які не загрожують життю, їх вже прооперували. П'ятьох людей доставили у важкому стані, їх ще оперують.

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