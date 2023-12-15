На Закарпатті депутат підірвав гранати - поранено 26 людей

Під час сесії Керецьківської сільради на Закарпатті депутат підірвав гранати, внаслідок чого поранення отримали 26 людей. Сам підривник перебуває в реанімації, повідомили в поліції.

У будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області депутат підірвав гранати, внаслідок чого поранення отримали 26 людей, в тому числі сам підпривник. Про це повідомила пресслужба Національної поліції України (НПУ).

"Сьогодні об 11.37 на лінію "102" надійшло повідомлення, що в будівлі Керецьківської сілької ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів підірвав гранати. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинула одна особа, сам підривник, ще 11 людей поранено.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії", - йшлося у повідомленні Нацполіції у Facebook.

Згодом поліція оновила дані щодо трагічного випадку, зазначивши, що внаслідок події постраждало 26 людей, 6 з яких перебувають у важкому стані. При цьому медики проводять реанімаційні заходи щодо чоловіка, який підірвав гранати.

Пізніше у нацполіції оприлюднили відео інциденту, а також додали, що слідчі кваліфікували подію за статтею Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України розслідуватиме подію як терористичний акт.

Нагадаємо, 6 листопада помічник головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного Геннадій Частяков підірвався на подарованій гранаті у власній оселі на Київщині. За даними Нацполіції, у свій день народження він повернувся додому з подарунками від колег, серед яких був ящик з гранатами. Одну з них взяв до рук син військовослужбовця. Забираючи в дитини боєприпас, офіцер висмикнув кільце, що спровокувало вибух. 13-річний син загиблого отримав поранення.