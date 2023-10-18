СБУ передала до суду справу ексдиректора "Мотор Січі"

У разі доведення провини, зокрема у колабораційній діяльності і пособництві Росії, Богуслаєву та його підлеглому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України повідомила, що спільно з Офісом генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ "Мотор Січ" і директора департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, яких підозрюють в роботі на Росію. Про це повідомляє пресслужба СБУ у середу, 18 жовтня.

У повідомленні служби не вказуються особисті дані фігурантів, втім це розслідування провадиться щодо В'ячеслава Богуслаєва та Олега Дзюби відповідно.

Арешт майна на суму понад 12 млрд грн

У межах кримінального провадження все майно фігурантів на загальну суму понад 12 мільярдів у гривневому еквіваленті арештували, зазначили в СБУ. "Йдеться про гроші, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном", - пояснили в спецслужбі.

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Слідство: Богуслаєв постачав двигуни для гвинтокрилів РФ

Богуслаєва та Дзюбу затримали у жовтні 2022 року року. За даними слідства, вони брали участь в організації незаконного постачання транснаціональними каналами оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до Росії. У СБУ стверджують, що фігуранти діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для військ РФ.

"Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну", - заявили в СБУ.

Крім того, за даними слідства, у квітні 2022 року Богуслаєв навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки міноборони України, давши вказівку підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.

Богуслаєв просив обміняти його в РФ - ЗМІ

Богуслаєва звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу України - колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, участь у терористичній групі чи терористичній організації, зазначають у СБУ. Водночас його підлеглого Дзюбу - за трьома статтями: колабораційна діяльність, пособництво державі-агресору, участь у терористичній групі чи терористичній організації, перерахували у службі. У разі доведення провини їм загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Богуслаєв з 2000 року має громадянство РФ. Усі звинувачення на свою адресу він відкидає. У травні цього року, за даними ЗМІ, він написав заяву в Офіс президента України (ОПУ) з проханням включити його до списків на обмін з Росією.

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