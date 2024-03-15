Голова Євроради "привітав" Путіна з "перемогою" на виборах

Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах, які триватимуть ще два дні. "Ніякої опозиції. Ніякої свободи. Ніякого вибору", - написав він у Х.

Президент Європейської ради Шарль Мішель саркастично привітав Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії, які розпочалися 15 березня і триватимуть до неділі, 17 березня.

"Хочу привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які починаються сьогодні. Ніякої опозиції. Ніякої свободи. Ніякого вибору", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю, 15 березня.

Інші політики з Євросоюзу та НАТО також висловилися про вибори скептично. Зокрема, прессекретар голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля заявив, що в сучасній Росії важко уявити вільне, справедливе і демократичне голосування. Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловився більш жорстко: "Вибори в Росії не будуть вільними і чесними. Ми знаємо, що опозиційні політики знаходяться під вартою, а інші вбиті, багато хто - у вигнанні".

Нагдаємо, у виборах президента РФ беруть участь чотири кандидати: окрім Володимира Путіна, це Леонід Слуцький від ЛДПР, Микола Харитонов від КПРФ, Владислав Даванков від партії "Нові люди". Російська Центральна виборча комісія (ЦВК) не зареєструвала жодного незалежного опозиційного чи антивоєнного кандидата.

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Перший день голосування: спроби підпалів на дільницях

У перший день голосування у низці регіонів РФ були зареєстровані порушення, пов'язані, зокрема, з атаками на виборчі дільниці. Зокрема, у російських Telegram-каналах повідомлялося, що у Санкт-Петербурзі дівчина кинула "коктейль Молотова" у вивіску однієї з дільничних комісій. У Ханти-Мансійському автономному окрузі жінка літнього віку кинула пляшку з займистою рідиною на бетонну підлогу на виборчій дільниці. У Митищах Московської області теж стався інцидент із підпалом кабінки для голосування. На виборчій дільниці в Челябінській області була спроба підпалити петарду. Повідомляється також про інциденти з підпалами у Свердловській області та у Іваново.

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На урни для голосування виливали "зеленку" чи фарбу

На кількох дільницях у Москві, Новосибірську, у Воронезькій та Ростовській областях, а також у Карачаєво-Черкесії та в Сімферополі в анексованому Криму, де РФ теж намагається провести "голосування", виборці виливали на урни "зеленку", чорнило або фарбу. Після подібних інцидентів, а також після численних випадків псування бюлетенів, у Москві та Підмосков'ї перестали пускати на виборчі дільниці з рідинами.

За підрахунками Telegram-каналу "Сирена", відомо про 12 затриманих після підпалів або псування урн "зеленкою" чи фарбою. Глава ЦВК РФ Елла Памфілова погрожує їм кримінальними справами. За даними прокремлівського Telegram-каналу Mash, усіх затриманих за псування бюлетенів перевіряють на співпрацю з СБУ, щоб звинуватити не в "перешкоджанні виборам", а в "держзраді".

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Окупаційна влада захопленої частини Херсонської області України заявила про два випадки обстрілу будівель, де відбувалося псевдоголосування. Як свідчать фотографії, зокрема із Донецька, на окупованих територіях "голосування" проводиться почасти у присутності озброєних російських військових.

Окрім того, невдовзі після відкриття виборчих дільниць в РФ було зафіксовано перші порушення під час голосування. Так, представники загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос" повідомили про "велику кількість тих, хто голосує під примусом, відсутність спостерігачів і протидію екзитполам".