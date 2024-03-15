У РФ почалися вибори президента, голосування триватиме 3 дні

Перші виборчі дільниці відкрилися на сході Росії. Голосування у країні триватиме три дні. Володимир Путін має намір переобратися на п'ятий термін, а реальних опозиційних кандидатів в гонці немає.

У Росії на Камчатці та Чукотці у п'ятницю, 15 березня, відкрилися перші виборчі дільниці. Вибори президента РФ проходитимуть з 15 по 17 березня, хоча основним днем голосування вважається неділя, 17 березня.

Для голосування на виборах президента РФ створено понад 94 тисячі виборчих дільниць, виготовлено близько 113,5 мільйона бюлетенів, повідомили в російській Центральній виборчій комісії (ЦВК). З 25 лютого відбувалося дострокове голосування у важкодоступних місцях, а з 1 березня можна було проголосувати за кордоном. Крім того, так звані "вибори" президента Росія проводить і в анексованому Криму та на тимчасово окупованих територіях України.

Вибори без опозиції

У виборах беруть участь чотири кандидати: крім чинного президента Володимира Путіна, свої кандидатури висунули Леонід Слуцький із ЛДПР, Микола Харитонов із КПРФ, Владислав Даванков із партії "Нові люди". ЦВК не зареєструвала жодного опозиційного чи антивоєнного кандидата.

71-річний Путін, який править Росією вже 24 роки, має намір переобратися на посаду президента ще на шість років.

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Перші порушення вже зафіксовані

Співголова загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос" Станіслав Андрейчук повідомив, що вже були зафіксовані перші порушення виборчого процесу. "Перший день голосування стартував, і все йде рівно так, як ми і попереджали - з самого ранку величезна кількість тих, хто голосує під примусом, відсутність спостерігачів і протидія екзит-полам", - зазначив він у Telegram.

За інформацією "Голосу", портали дистанційного електронного голосування (ДЕГ) не справляються з навантаженням, оскільки офіційна явка виборців "зашкалює" - на Камчатці охочих проголосувати було понад 70 відсотків станом на 10:00 за московським часом. "Оператори системи пишуть про великий "інтерес", але ми його природу добре розуміємо - голосують зранку на робочих місцях під пильним оком начальників", - написав Андрейчук, наголосивши, що "прогноз щодо великих фальсифікацій здійсниться".

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Київ засудив "вибори" на окупованих РФ територіях України

Напередодні міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій наголосило, що проведення владою РФ псевдоголосування на окупованих територіях Україниє незаконним та не матиме жодних правових наслідків".

"Примусове залучення до участі у так званих "виборах" мільйонів громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, або під примусом були переміщені на територію РФ, є так само незаконним", - йдеться в заяві.

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Громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або вимушено перебувають на території Російської Федерації, у МЗС закликали не брати участі у псевдовиборах президента РФ.

Наміри РФ провести голосування на окупованих територіях України наразилися й на осуд з боку представників НАТО та ЄС. "Спроби Росії організувати будь-яку частину виборів у окупованих регіонах України є абсолютно незаконними та такими, що порушують міжнародне право", - заявив напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Офіційний представник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано, своєю чергою, заявив, що голосування у цих регіонах "не визнається і не буде визнаним Європейським Союзом".