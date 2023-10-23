Дрони і ракети: РФ вночі атакувала Україну з різних напрямів

"Шахеди" російські війська запустили з Криму, ракету Х-59 - з літака на Запоріжжі, безпілотник невстановленого типу - з півночі. Українська ППО знищила 15 цілей. На Одещині уламками пошкоджена припортова інфраструктура.

У ніч на понеділок, 23 жовтня, Росія атакувала Україну з мису Чауда в анексованому Криму 13-ма ударними дронами типу Shahed.

Безпілотники були спрямовані на південні, східні та центральні регіони України, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). По маршруту слідування дронів працювала протиповітряна оборона (ППО).

Також РФ застосувала ракету Х-59 з літака Су-34 з повітряного простору окупованих районів Запорізької області. Крім того, за попередніми даними, з північного кордону був запущений безпілотник невстановленого типу.

На Одещині пошкоджена припортова інфраструктура

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. "На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці", - написав керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram. За його даними, Одещину вночі атакували дев'ять "шахедів".

ППО також працювала у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Станом на ранок даних про постраждалих і пошкодження майна немає.

Всі повітряні цілі були знищені.

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