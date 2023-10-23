Внаслідок нічної атаки РФ на Україну є постраждалі

Бериславський район Херсонщини Росія атакувала в ніч на 23 жовтня керованими авіабомбами. Одна людина дістала поранення. Минулої доби таких ударів завдали по Куп'янському району Харківщини. Поранені двоє осіб.

Внаслідок ударів Росії по Україні в ніч на понеділок, 23 жовтня, дістав поранення чоловік у Бериславському районі Херсонської області.

"23 жовтня близько 01:30 російські війська вкотре обстріляли Бериславський район Херсонської області. Попередньо, атаку здійснено керованими авіабомбами. Ворог атакував декілька населених пунктів. На цей час відомо про травмованого 52-річного чоловіка. Його госпіталізовано", - ідеться у повідомленні прокуратури Херсонщини.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані приватні будинки й інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Тим часом влада Харківщини повідомляє про двох поранених внаслідок ударів по населених пунктах Куп'янського району області протягом доби.

"По селах Курилівка та Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав ударів керованими авіабомбами. У Курилівці пошкоджено приватний будинок, два багатоквартирні будинки, будівлю цивільного підприємства та об'єкт інфраструктури. У Ківшарівці пошкоджено будівлі ПТУ та дитсадка", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгбуов.

Обох поранених госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Як повідомлялось, вночі російські війська запустили 13 "шахедів" з Криму, ракету Х-59 - з літака на Запоріжжі, безпілотник невстановленого типу - з півночі. Протиповітряна оборона знищила 15 цілей. На Одещині уламками пошкоджена припортова інфраструктура, постраждалих немає.

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