Розвідка: РФ намагається розхитати ситуацію в Україні

На весну припадатиме кульмінація найдорожчої російської спецоперації в Україні під назвою "Майдан-3", застерігають у Комітеті з питань розвідки. Її ціль - розхитати ситуацію в Україні і завдати їй військової поразки.

Комітет з питань розвідки при президенті України опублікував застереження про те, що весною на українців чекатиме кульмінація російської спеціальної операції під назвою "Майдан-3". Відповідне повідомлення оприлюднила у вівторок, 27 лютого, пресслужба Головного управління розвідки міноборони України (ГУР МО).

"Спецоперація "Майдан-3" досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів - як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України", - йдеться в повідомленні у Telegram.

Найдорожча "акція" російських спецслужб в історії

Водночас у Комітеті з питань розвідки наголошують, що спецоперація "Майдан-3" стала найдорожчою подібною операцією російських спецслужб. "Як повідомляв Комітет з питань розвідки при президенті України, у листопаді минулого року, в рамках спецоперації "Майдан-3" на поширення антиукраїнських настроїв лише на платформі Telegram Росія витратила майже 250 мільйонів доларів. Натомість загальний бюджет операції склав астрономічні 1,5 мільярда доларів. Це - найдорожча "акція" російських спецслужб в історії", - йдеться у повідомленні.

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За даними українських розвідників, методика кампанії полягає зокрема у тому, аби поставити під сумнів легітимність ухвалених в Україні після 20 травня владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, зумисне протиставити цивільних та військових, а також спробувати посварити Україну з її союзниками.

Все це супроводжується заявами російської влади про розробку нових видів "диво-зброї", що нібито мала би забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближчі десятиліття.

"Основні напрямки та цілі ворога - зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про "втому від України" серед наших партнерів і союзників у світі. Глобальна міжнародна ціль росіян - зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі", - йдеться у повідомленні.

У Комітеті з питань розвідки також застерігають: за задумом РФ, на першу половину червня ситуацію в країні вдасться розхитати і тоді, скориставшись нею, Україні буде завдано військової поразки на сході. "В цьому і є ключова ідея їхньої операції", - йдеться у повідомленні.

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25 лютого під час форуму "Україна. Рік 2024" керівник ГУР Кирило Буданов пояснював, що Росія не може завдати поразки Україні на полі бою, тож прагне посіяти думки про нелегітимність влади в Україні. Особливо багато дезінформаційного тиску в цьому плані очікується наприкінці травня, коли спливатиме п'ятирічний термін перебування Зеленського при владі, пояснював Буданов, пише "Укрінформ" .

Головна мета цих дій росіян, за його словами, полягає у тому, щоб, скориставшися певною смутою в українському суспільстві, зокрема і серед військових, завдати Україні військової поразки на сході. За даними Буданова, за планами російської сторони це мало би відбутися у першій половині червня.