ГУР: У РФ нема сил захопити Донеччину і Луганщину цього року

Стратегічна мета РФ - захопити повністю Донеччину та Луганщину цього року, однак це не вдасться, заявив керівник ГУР Кирило Буданов виданню The Wall Street Journal.

Росії забракне сил, щоб протягом 2024 році досягти своєї головної стратегічної мети - захопити повністю Донецьку та Луганську області. Про це заявив начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal (WSJ) , опублікованому в середу, 21 лютого.

"У них (у РФ. - Ред.) не вистачить сил", - сказав Буданов, додавши, що Росія намагатиметься досягти своєї головної стратегічної мети - захопити всі Донецьку та Луганську області цього року.

Буданов: Армія РФ теж має проблеми

Глава ГУР визнав складну ситуацію для українських збройних сил, які поступаються окупантам за чисельністю особового складу та озброєнням. Втім, за словами Буданова, і Росія має проблеми, адже її професійна армія значною мірою знищена у перший рік повномасштабного вторгнення, і зараз РФ кидає ненавчених призовників на самогубні штурми. Нині, за оцінками ГУР, у війні проти України беруть участь близько 510 тисяч військовослужбовців РФ, і щомісяця Москва може вербувати близько 30 тисяч осіб. Крім того, за словами Буданова, війська РФ застосовують більше артилерійських снарядів, ніж може виробити ВПК країни.

Тезу про те, що Росія сьогодні витрачає більше зброї та боєприпасів, ніж може виробити самотужки, через що шукає її в інших країнах, Буданов висловлював також у січні цього року в інтерв'ю британському діловому виданню Financial Times . Згідно з його тодішньою заявою, наразі найбільшим постачальником для російської армії є Північна Корея. "Вони справді передали значну кількість артилерійських боєприпасів. Це дозволило Росії трохи видихнути. Без їхньої допомоги ситуація була б катастрофічною", - визнав Буданов у розмові з британським виданням.

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Буданов: РФ посилила дезінформацію

Окрім військових дій, Росія намагається розхитати ситуацію в українському суспільстві та ЗСУ, зауважив очільник ГУР у розмові з журналістами WSJ. За його словами, нещодавно Москва активізувала свій план, який поєднує дезінформацію та спроби вбивства відомих українців.

За задумом РФ, це має викликати розбрат в Україні та послабити рішучість українських військових. Пік цього плану, наголосив Буданов, настане навесні і супроводжуватиметься військовими атаками.

WSJ: Україна у 2025 році знову зможе перейти до контрнаступу

Якщо Україна зможе вести розумну оборонну боротьбу, виснажуючи російські сили, одночасно відновлюючи свої власні, то вона зможе розпочати новий контрнаступ у 2025 році, наголошує WSJ з посиланням на західних аналітиків та посадовців.

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Як показало нещодавнє дослідження, проведене лондонським аналітичним центром Королівський інститут об'єднаних збройних сил (Royal United Services Institute), російські війська, ймовірно, досягнуть свого піка потужності наприкінці цього року, а потім у 2025 році дедалі більше відчуватимуть нестачу боєприпасів і бронетехніки.