Єрмак: Неможливо вести оборонну війну

Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Тому Україна не погодиться на це, сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Le Figaro.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що вести оборонну війну не можна, оскільки це часто призводить до замороження конфлікту.

"Неможливо вести оборонну війну. Перехід до оборонної позиції часто призводить до замороження конфлікту. Ми бачили це з 2014 року. Ми ніколи не погодимося на заморожений конфлікт з (президентом Росії Володимиром. - Ред.) Путіним", - написав він у Telegram у суботу, 20 січня.

При цьому Єрмак визнав, що на фронті українські військові не в змозі наступати з огляду на брак людей і ресурсів.

"Це, безперечно, проблема, і немає сенсу її приховувати. Деяким солдатам потрібен відпочинок. Багато з них перебувають на передовій вже два роки. Уряд і генштаб працюють над новим законом про мобілізацію, який незабаром буде поданий до парламенту. І над реалістичною військовою стратегією. Перехідний період все ще триває", - зазначив він в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro.

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Єрмак: Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу

Водночас Єрмак наголосив на важливості допомоги з боку партнерів. "Дайте нам зброю, і ми зробимо роботу. Ми розраховуємо на наших партнерів, а також працюємо над розвитком нашого військово-промислового комплексу", - зауважив він.

За його словами, Росія все ще сподівається мати перевагу над Україною в ресурсах, тому Україні доводиться розраховувати на технологічні переваги. "Лінія фронту простягається на понад дві тисячі кілометрів, і більша її частина є ареною дуже жорстоких боїв. Ми повинні бути реалістами. Ситуація, безперечно, складна, але мотивація нашого народу, мотивація наших воїнів дуже висока", - додав він.

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