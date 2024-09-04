Розслідувачі дізнались про синів Путіна та Кабаєвої

За даними центру "Досьє" Михайла Ходорковського, синів президента Росії та олімпійської чемпіонки звуть Іван і Володимир. Вони живуть в резиденції на Валдаї в ізоляції, але мають багато прислуги.

Центр "Досьє", заснований колишнім російським олігархом, а нині опозиціонером Михайлом Ходорковським, випустив матеріал про двох імовірних синів президента РФ Володимира Путіна та олімпійської чемпіонки Аліни Кабаєвої.

У публікації від середи, 4 вересня, йдеться, що інформація отримана від джерела з персоналу президентських резиденцій. Журналісти стверджують, що перевірили біографію співрозмовника та переконалися, що "той дійсно працює в сім'ї Путіна". Деталі його розповіді розслідувачі верифікували за допомогою публікацій в соціальних мережах, банківських виписок і даних з державних баз.

Сини Путіна живуть в ізоляції на Валдаї

За даними видання, синів Путіна та Кабаєвої звуть Іван і Володимир. Іван народився в 2015 році, а Володимир - у 2019.

Вони живуть переважно в президентській резиденції на Валдаї разом з батьками та не відвідують школу, але мають нянь, гувернерів, вчителів, тренерів і водіїв, які живуть поруч із резиденцією в окремих будинках.

Іноді в резиденції з'являються інші діти - найчастіше друзів Кабаєвої. Вечорами Путін нібито грає зі старшим сином у хокей, для чого на Валдаї збудували хокейний майданчик.

Журналісти виявили на сайті агентства English Nanny, де підбирають прислугу для забезпечених російських сімей, оголошення про набір працівників у "президентську сім'ю" - на початку року туди шукали вчителів англійської мови для двох хлопчиків чотирьох і восьми років, що відповідає віку синів Путіна. Їм пропонували 7700 євро зарплати на місяць та забороняли покидати територію, де мешкає сім'я.

У розслідуванні йдеться, що вчителів реєструють через "Мій медичний центр" - мережу приватних клінік, у яких лікували найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" та знайомих Путіна. Розслідувачі верифікували одну таку вчительку - німецької мови, яка працює в сім'ї Путіна вже протягом чотирьох років.

Сімейне життя Путіна

Чутки про близькі стосунки Путіна та Кабаєвої ходять з середини 2000-х років. Самі вони публічно про це не говорять. Навесні 2022 року швейцарське видання Sonntags Zeitung писало, що Кабаєва в 2015 і 2019 роках народила двох хлопчиків, батько яких - Путін. Журналісти посилалася на знайомого лікаря, який приймав пологи обидва рази.

2 вересня Путін під час заходу з нагоди старту нового навчального року згадав "маленьких членів" своєї сім'ї, які нібито вільно розмовляють китайською мовою. Він не пояснив, кого саме має на увазі. Путін був офіційно одружений з Людмилою Путіною, а в 2013 році розлучився з нею. У шлюбі з нею він має двох доньок - Марія Воронцову та Катерину Тихонову, у яких уже є й свої діти.

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