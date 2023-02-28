Журналісти розповіли про фінансову мережу Путіна

Журналісти російського видання "Проект" розповіли про те, як Володимир Путін заробив мільйони доларів. Перша частина розслідування - зокрема, про горілку "Путінка". Друга - про елітну нерухомість Аліни Кабаєвої.

Російське видання "Проект" опублікувало у вівторок, 28 лютого, дві частини розслідування "Залізні маски" про фінансову мережу, за допомогою якої відбувалося збагачення президента РФ Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Розслідування ґрунтується на верифікованих документах, наданих "Проекту" джерелом, ім'я якого не розкривається. Автори заявляють, що раніше він був менеджером бізнес-імперії одного з близьких друзів Путіна, а також брав участь в управлінні фінансовою мережею, до якої належить кіпрська компанія Ermira Consultants.

У першій частині розслідування йдеться, що реальним власником компанії є Путін. "Сплатити з Ерміри" - так, за словами співрозмовника видання, називали у вузьких колах оплату особистих угод російського президента з рахунків Ermira, наприклад, купівлю елітної нерухомості.

Доходи від горілки "Путінка"

До російських дочірніх компаній Ermira відносяться не менше 12 "дочок" у різних сферах. Зокрема, однією з "дочок" компанії є фірма "Реал-Інвест", яка з 2014 до 2021 року мала право на випуск горілки "Путінка". Автори розслідування наводять підрахунки, згідно з якими доходи від виробництва, роялті та продажу товарів під брендом "Путінка" могли скласти в середньому 24-29 мільйонів євро щорічно.

У ході розслідування з'ясувалося, що Ermira також була власником акцій "Національної медіа групи" та збагачувалась за рахунок них. У 2013 році компанія придбала 7,5 відсотка акцій НМГ за 76 мільйонів євро. Через три місяці, припускають журналісти, ці акції були продані дорожче на 65,6 мільйона євро.

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Нерухомість Аліни Кабаєвої

У другій частині розслідування наводяться відомості про купівлю нерухомості для голови ради директорів "Національної медіа групи" Аліни Кабаєвої та її родичів. Колишню гімнастку Кабаєву в ЗМІ вже давно називають "коханкою" Путіна.

"Проект" розповідає, що на території валдайської резиденції Путіна для неї та її дітей збудували окремий "терем" з човновим причалом, щоб перепливати до парку, розташованого на території 28 гектарів.

У 2011 році в Сочі купили двоповерхову квартиру площею 2600 квадратних метрів, яку визнали найбільшою в Росії. Вона також призначалася для Кабаєвої, пише "Проект". Вартість всієї її нерухомості розслідувачі оцінюють в понад 100 мільйонів доларів.

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