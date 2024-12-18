Розлив мазуту біля Криму - величезний ризик для екології

Катастрофа в Керченській протоці, ймовірно, викликана використанням Росією суден, не призначених для морських перевезень. Аварія двох російських танкерів знову привернула увагу до тіньового флоту РФ.

Екологічні організації заявляють, що розлив нафтопродуктів з двох російських танкерів - "Вологонафта 212" та "Волгонафта 239", що зазнали аварії 15 грудня під час шторму в Керченській протоці, може завдати руйнівної шкоди довкіллю.

Наталя Гозак, директорка Greenpeace Ukraine, каже, що екологічні наслідки можуть бути такого ж масштабу, як під час повені, спричиненої руйнуванням внаслідок вибуху греблі Каховської ГЕС у червні 2023 року, коли вона перебувала під контролем російської армії. Тоді через катастрофу на Каховській ГЕС під водою опинилась територія розміром із Київ, загинули дикі тварини й знищено понад півмільйона гектарів їхнього природного середовища існування, з понад 1000 затоплених об'єктів у довкілля потрапили речовини, які є потенційними забруднювачами екології.

"Це цілком можна порівняти з величезним впливом на навколишнє середовище в цьому районі (Керченській протоці. - Ред.)", - сказала Гозак в інтерв'ю DW. І наголосила, що ще занадто рано говорити про повні масштаби розливу нафтопродуктів, оскільки війна між Росією та Україною вкрай ускладнює оцінку ситуації. Як зауважила далі директорки Greenpeace Ukraine, оскільки охорона довкілля в цьому регіоні, найімовірніше, не входить до переліку питань, що викликають занепокоєння Росії, "дика природа, фауна й благополуччя" майбутніх поколінь - усе це опинилося під загрозою.

Повінь після руйнування греблі Каховської ГЕС Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Танкери, що зазнали аварії перевозили 9000 тонн нафти

Два російські нафтові танкери, що перевозили близько 9000 тонн важкого низькосортного мазуту, потрапили 15 грудня в шторм і зазнали серйозних пошкоджень у Керченській протоці. Ця протока - основний маршрут до Чорного моря для російських суден, що перевозять зерно й паливо, а також для військових поставок під час війни Росії з Україною.

На поширеному в українських і російських соцмережах ролику, справжність якого не підтверджено, видно, що в одного судна відірвало носову частину, і воно, частково занурившись у воду, оточене нафтовою плямою. Інший танкер сів на мілину приблизно за 80 метрів від берега, недалеко від російського порту Тамань. Слідчий комітет РФ заявив у понеділок, 16 грудня, що порушив дві кримінальні справи за фактом можливих порушень правил безпеки.

На відео, що їх поширюють у соцмережах, видно, що один танкер розколовся на дві частини і навколо нього утворилася нафтова пляма Фото: Russian Southern Transport Prosecutor's Office via AP/dpa/picture alliance

Владі ще належить оцінити всі наслідки розливу мазуту, але, за попередніми оцінками РІА "Новости", у море витекло близько 3700 тонн цього продукту. 17 грудня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв написав у Telegram, що нафтопродукти досягли берега.

"Сьогодні вранці під час спостереження за береговою лінією виявлено плями мазуту", - повідомив губернатор. За його словами, нафтопродукти винесло на берег на ділянці в кілька десятків кілометрів. Місцеві ЗМІ також опублікували відео, на яких зображено, як на пляжі з'явилися чорні плями чогось, схожого на мазут, а вкриті ним птахи намагаються літати.

Зимові шторми ускладнять ліквідацію наслідків розливу мазуту

Представники української влади не мають доступу до цього району. Вони заявляють, що сезон зимових штормів, імовірно, ускладнить для Росії буксирування танкерів до берега, додавши, що танкерам не було чого робити в морі. "У росіян досить складна ситуація в Азовському і Чорноморському регіоні. Вони використовують застарілий флот: цим суднам понад 50 років", - пояснив представник ВМС України Дмитро Плетенчук у розмові з українськими ЗМІ. За його словами, танкери, що зазнали аварії в неділю, були призначені для використання на річках і для завантаження морських суден і не були розраховані на експлуатацію в штормову погоду.

За словами керівниці Greenpeace Ukraine Наталії Гозак, експерти, які проаналізували дані стеження за постраждалими танкерами також зазначили, що такі судна зазвичай використовуються для навігації річками та прибережною акваторією. І що напередодні аварії обидва танкери відключили глобальну морську автоматичну ідентифікаційну систему (AIS). Останнє також підтвердили й представники ВМС України. Можливо, танкери використовували для доставки палива у військових цілях, припустила Гозак, додавши, що цю версію неможливо перевірити.

Вона порівняла цю катастрофу зі схожим інцидентом у листопаді 2007 року, коли російський танкер розвалився на дві частини під час шторму, і в море в тому самому районі вилилося приблизно 1300 тонн нафти та інших забруднювальних речовин. Унаслідок аварії тоді було забруднено кілька десятків кілометрів берегової лінії як в Україні, так і в Росії, загинули десятки тисяч птахів та інших морських тварин. Але, за словами Гозак, нинішній розлив мазуту втричі більший за розміром, тому наслідки можуть виявитися набагато гіршими.

Після розливу нафти в листопаді 2007 року в Чорному морі загинули десятки тисяч птахів і диких тварин (фото з архіву) Фото: Yuri Kochetkov/dpa/picture-alliance

Експерти: наслідки розливу мазуту можуть бути серйозними

"Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може призвести до серйозних наслідків", - погоджується Пол Джонстон, голова дослідницьких лабораторій Greenpeace у Великій Британії. Цей підрозділ Greenpeace International надає наукові консультації та аналітичну підтримку кампаніям, які організація проводить по всьому світу.

"За нинішніх погодних умов (розлив нафтопродуктів. - Ред.), найімовірніше, буде вкрай складно локалізувати. Якщо їх винесе на берег, то це призведе до забруднення берегової лінії, ліквідувати яке буде дуже складно", - вважає Джонстон. Якщо ж танкери затонуть, то це може, за його словами, призвести до викиду "нафтопродуктів протягом тривалого часу".

Г'юґо Нейкамп, морський біолог із Sea Alarm, брюссельської організації, що спеціалізується на ліквідації наслідків розливів нафти, теж вказує на складнощі усунення наслідків актуальної аварії в Керченській протоці. "Головна проблема полягає в тому, що цей район вважається зоною бойових дій, тому з міркувань безпеки мобілізація ресурсів з-за кордону неможлива", - зазначив він у відповідь на запит DW. І уточнив, що брак ресурсів у регіоні робить "малоймовірним" те, що диким тваринам, які потрапили в зону розливу нафтопродуктів, буде надано необхідну допомогу. "Громадяни, які виявили ініціативу, можуть вжити якихось заходів, але результати таких спонтанних акцій ніколи не бувають багатообіцяючими", - зазначає Нейкамп.

Старий "тіньовий флот" Росії як міна сповільненої дії

16 грудня Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента України Володимира Зеленського, у пості в соцмережі Х поклав відповідальність за аварію на "два іржавих судна". І пов'язав розлив нафтопродуктів із так званим тіньовим флотом Росії, який, за його словами, "безнадійно застарів, має фіктивні страховки, приховує своїх справжніх власників і часто використовується для перевантаження нафти в морі".

У жовтні Київська школа економіки попереджала, що тіньовий флот Росії - це "екологічна катастрофа, яка чекає на свій час у європейських водах". Досі не було жодних ознак того, що танкери, які зазнали аварії 15 грудня, були частиною цього тіньового флоту. Російська влада надала мало інформації про них, обмежившись підтвердженням факту розливу нафтопродуктів і початком рятувальної операції.

Однак Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), який базується в Гельсінкі, заявив, що 2024 року активність танкерів російського тіньового флоту значно зросла: у перші вісім місяців 2024 року "в середньому три тіньові танкери із сирою нафтою щодня відправлялися з російських портів". У звіті CREA за жовтень 2024 року йдеться про те, що ці танкери часто ходять "маршрутами з високою інтенсивністю руху через вузькі протоки поблизу берегів, водночас їхню AIS вимкнуто, щоб приховати місце їх перебування". За оцінками авторів доповіді, ліквідація наслідків катастрофи з одним із таких танкерів може обійтися в 1,6 млрд доларів - солідний рахунок, який майже напевно доведеться оплачувати прибережним країнам.