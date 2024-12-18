15 грудня у Керченський протоці у берегів анексованого РФ Криму зазнали аварії два танкери "Волгонефть", судна призначені для перевезення нафтопродуктів річками. Один танкер розколовся й затонув, другий - сів на мілину. За даними Greenpeace, якщо нафтопродукти з танкерів - а це близько 8 тис. тонн - виллються, це стане однією з найбільших техногенних катастроф у Чорному морі.