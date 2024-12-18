Екоцид: екологічні наслідки війни Росії проти України
Війна Росії проти України призводить не тільки до величезних людських втрат, але й до катастрофічних екологічних наслідків. Шкоду для екології України від воєнних дій складно оцінити. На подолання наслідків підуть роки.
Наслідки війни для екології
Розв'язана Росією у 2022 році війна в Україні завдає країні як одноразової, так і довгострокової екологічної шкоди. Кількість техногенних аварій через російське вторгнення є настільки великою, що міжнародна спільнота та уряд України говорять про них як про екоцид.
Екологічна катастрофа в Чорному морі
15 грудня у Керченський протоці у берегів анексованого РФ Криму зазнали аварії два танкери "Волгонефть", судна призначені для перевезення нафтопродуктів річками. Один танкер розколовся й затонув, другий - сів на мілину. За даними Greenpeace, якщо нафтопродукти з танкерів - а це близько 8 тис. тонн - виллються, це стане однією з найбільших техногенних катастроф у Чорному морі.
Найбільш замінована країна
Через воєнні дії постраждала третина українських лісів і 20 відсотків природоохоронних територій. Близько 150 тис. кв. км залишаються замінованими. Популяції ендемічних видів рослин та тварин зазнали значних втрат, перелітні птахи позбавлені звичних маршрутів та місць гніздування, зруйновані результати багаторічних проєктів з відновлення біорізноманіття.
Ризик ядерної катастрофи
Кілька стратегічних об'єктів України внаслідок боїв опинилися під загрозою, що збільшує ризик ядерної катастрофи. Наприклад, бойові дії ведуться в безпосередній близькості від Запорізької АЕС - п'ятої в світі за потужністю й найбільшої в Європі. Під загрозою перебуває й Харківський фізико-технічний інститут, в якому розташована експериментальна установка з паливними ядерними елементами.
Заводи й фабрики перетворюються на поле бою
Бої в зоні високої концентрації важкої промисловості призводять до техногенних аварій, витоку токсичних відходів і палива. Негативний ефект від цього локалізувати неможливо: вітри, річки й підземні води розносять шкідливі речовини, що виділяються під час вибуху, на значні відстані, тому екологічні наслідки війни в Україні безпосередньо торкнуться й сусідніх з нею країн.
Руйнування греблі Каховської ГЕС
6 червня 2023 року була зруйнована гребля Каховської ГЕС. Найімовірнішою причиною став вибух усередині станції, яка перебуває під контролем військових РФ. Викликана цим повінь зачепила понад 50 населених пунктів і призвела до численних людських жертв. Зникнення Каховського водосховища призвело до серйозних проблем з водопостачанням, зрошенням, а також завдало відчутної шкоди флорі та фауні.
Загроза світовому клімату
Лише за 18 місяців активної фази бойових дій, починаючи від 24 лютого, викиди парникових газів склали 150 млн тонн еквівалента CO2. За даними української сторони, цьому сприяють, зокрема, вибухи всіх рівнів потужності, влучання в легкозаймисті об'єкти, як-от склади та нафтобази, підпал лісів і сільськогосподарських угідь.
Для відновлення екології знадобиться 15 років
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції в Гельсінкі в жовтні 2024 року заявив, що правоохоронці зафіксували від початку війни 6 тис. екозлочинів Росії. Щоб оцінити всі завдані збитки, потрібне повне припинення боїв. За попередніми оцінками науковців, для відновлення екології України потрібно щонайменше 15 років, але частина завданої шкоди незворотна.