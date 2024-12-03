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Російський дрон атакував Тернопіль: частина міста без світла

Дмитро Шварц
3 грудня 2024 р.

Безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого частина Тернополя залишилася без електропостачання.

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Удар Росії по українській по енергетиці (архівне фото)
РФ продовжує атакувати Тернопіль дронамиФото: Gleb Garanish/REUTERS

У ніч проти вівторка, 3 грудня, російський дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

"Ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", - написав міський голова у Telegram.

Російські удари по Тернополю почастішали

Як повідомлялося, 26 Тернопіль вже частково залишався без світла та води через дронову атаку РФ.

У ніч проти 2 грудня російський БпЛА влучив у верхній поверх багатоповерхівки, внаслідок чого одна людина загинула, троє отримали поранення, близько 100 евакуювали.

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