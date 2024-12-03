Російський дрон атакував Тернопіль: частина міста без світла

Російський дрон атакував Тернопіль: частина міста без світла3 грудня 2024 р.
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У ніч проти вівторка, 3 грудня, російський дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя, внаслідок чого частина міста залишилася без електропостачання. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.
"Ворожий безпілотник влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики. Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Зробіть запаси води, зарядіть телефони", - написав міський голова у Telegram.
Російські удари по Тернополю почастішали
Як повідомлялося, 26 Тернопіль вже частково залишався без світла та води через дронову атаку РФ.
У ніч проти 2 грудня російський БпЛА влучив у верхній поверх багатоповерхівки, внаслідок чого одна людина загинула, троє отримали поранення, близько 100 евакуювали.