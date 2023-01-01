Росіяни в новорічну ніч обстріляли дитячу лікарню в Херсоні

В ніч на неділю, 1 січня, російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок яких одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень. Під обстріли, зокрема, потрапила Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня, повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

По єдиній лікарні у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям, було завдано близько семи ударів. "Значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон", - написав у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Внаслідок обстрілів також почалася пожежа в кабінеті медсестри та палаті для хворих, але її оперативно загасили пожежно-рятувальні підрозділи. Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, чотирьох батьків та 38 співробітників. Наразі фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби ліквідовують наслідки обстрілів.

Хлопчик двічі за день потрапив під обстріли росіян

На момент нічного удару в лікарні, зокрема, перебував 13-річний хлопець Ярослав. Вдень 31 грудня, повертаючись з сестрою додому в селищі Наддніпрянське поблизу Херсону, він потрапив під обстріл росіян. "Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу", - написав Янушевич.

А вже вночі, коли Ярослав знаходився в реанімаційному відділені обласної лікарні, в його палаті внаслідок чергового обстрілу росіян вибило вікна. "Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі", - повідомив голова ОВА.

Росіяни продовжують "новорічний" терор України

31 грудня і 1 січня війська РФ завдали декількох атак по різних регіонах України за допомогою ракет і дронів-камікадзе "Shahed". 31 грудня РФ запустила по Україні 20 крилатих ракет, 12 з них знищила українська протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки в Києві загинула одна людина, ще 21 одна - включаючи журналіста з Японії - зазнала поранень. На Хмельниччині внаслідок обстрілу поранень зазнали близько десяти людей, на Миколаївщині - шестеро, в Запоріжжі - п'ятеро.

В ніч на 1 січня російські війська атакували Україну дронами "Shahed-131/136", ППО знищила 45 дронів. У неділю в день в окремих областях України знову оголошували повітряну тривогу, але про удари і їхні наслідки офіційних повідомлень наразі немає.

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