  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
Російські війська вночі завдали ударів по Херсону, під обстріли потрапила дитяча лікарняФото: Dimitar Dilkoff/AFP
КонфліктиУкраїна

Росіяни в новорічну ніч обстріляли дитячу лікарню в Херсоні

Степан Смишляєв
45 хв. тому

Внаслідок нічних обстрілів Херсона військами РФ одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень. В дитячій лікарні сталася пожежа.

https://p.dw.com/p/4LcGO

В ніч на неділю, 1 січня, російські війська завдали ударів по Херсону, внаслідок яких одна людина загинула, ще одна - зазнала поранень. Під обстріли, зокрема, потрапила Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня, повідомив у Telegram заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

По єдиній лікарні у Херсоні, що надає цілодобову медичну допомогу дітям, було завдано близько семи ударів. "Значних руйнувань зазнало грудне відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. Загалом в лікарні вибито понад 700 вікон", - написав у Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Внаслідок обстрілів також почалася пожежа в кабінеті медсестри та палаті для хворих, але її оперативно загасили пожежно-рятувальні підрозділи. Персонал лікарні евакуював до сховища 17 дітей, чотирьох батьків та 38 співробітників. Наразі фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби ліквідовують наслідки обстрілів.

Хлопчик двічі за день потрапив під обстріли росіян

На момент нічного удару в лікарні, зокрема, перебував 13-річний хлопець Ярослав. Вдень 31 грудня, повертаючись з сестрою додому в селищі Наддніпрянське поблизу Херсону, він потрапив під обстріл росіян. "Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу", - написав Янушевич.

А вже вночі, коли Ярослав знаходився в реанімаційному відділені обласної лікарні, в його палаті внаслідок чергового обстрілу росіян вибило вікна. "Хлопчика евакуювали до Миколаєва, де в ці хвилини за його життя продовжують боротися лікарі", - повідомив голова ОВА.

Росіяни продовжують "новорічний" терор України

31 грудня і 1 січня війська РФ завдали декількох атак по різних регіонах України за допомогою ракет і дронів-камікадзе "Shahed".  31 грудня РФ запустила по Україні 20 крилатих ракет, 12 з них знищила українська протиповітряна оборона (ППО). Внаслідок атаки в Києві загинула одна людина, ще 21 одна - включаючи журналіста з Японії - зазнала поранень.  На Хмельниччині внаслідок обстрілу поранень зазнали близько десяти людей, на Миколаївщині - шестеро, в Запоріжжі - п'ятеро.

В ніч на 1 січня російські війська атакували Україну дронами "Shahed-131/136", ППО знищила 45 дронів. У неділю в день в окремих областях України знову оголошували повітряну тривогу, але про удари і їхні наслідки офіційних повідомлень наразі немає.

Читайте також: Як Україна зустріла Новий рік в умовах війни

Тато приїхав з передової до дітей відсвяткувати Різдво

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

І чергова російська ракетна атака не залякала українців - зустріч Нового 2023 року в Києві

Попри ракетний удар: як зустріли Новий рік в Україні

Конфлікти34 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Хорватські куни та євро

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Хорватія переходить на євро. Які настрої в країні

Політика7 год. тому
Почесний папа Римський Бенедикт XV

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Релігія31 грудня 2022 р.
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер з чеським колегою Яном Ліпавським

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

Політика31 грудня 2022 р.
Генерал армії США Бен Ходжес

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Конфлікти30 грудня 2022 р.
Голова військової адміністрації Херсона Галина Лугова

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Конфлікти30 грудня 2022 р.
газ, російський газ,

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Економіка30 грудня 2022 р.
На головну сторінку