Російські війська просунулися до центру Вугледара, повідомив у вівторок, 1 жовтня, голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін. "Зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Філашкіна, в місті досі лишаються 107 мирних мешканців, але через активні бойові дії "дуже важко" доставити їм гуманітарну допомогу, питну воду, медикаменти тощо. Водночас він зауважив, що дітей в місті не залишилося.

Перебування військ РФ у Вугледарі також підтверджують агенція Reuters та український проєкт DeepState, що геолокували відеокадри російських "військових блогерів", на яких російські солдати піднімають прапори принаймні на двох будинках на західній околиці Вугледара. Аналітики DeepState переконані, що захоплення міста росіянами - питання кількох днів.

У Вугледарі дислокується 72-га механізована бригада ЗСУ імені "Чорних Запорожців". У другій половині вересня оперативне командування "Північ" повідомило, що командир бригади, полковник Іван Віннік "призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду". 29 вересня він попрощався із підрозділом у соцмережах.

Бої за Вугледар і значення міста для оборони

Взимку 2023 року українським військовим вдалося відбити штурм міста та завдати противникові великих втрат. Проте нинішнє становище ЗСУ в Вугледарі експерти оцінюють як критичне. Постачання гарнізону, що обороняє місто, вкрай утруднене: ширина горловини між російськими позиціями на північ від міста становить лише близько трьох кілометрів, при цьому вся вона прострілюється армією Росії, повідомляють українські військові блогери.

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Раніше українське командування неодноразово називало Вугледар плацдармом для ймовірного контрнаступу на Волноваху і далі у Приазов'ї. Тактичних переваг місту надає його розташування на висоті - близько 180-200 метрів над рівнем моря, що дозволяло тримати під артилерійським контролем населені пункти на півдні та сході. Однак для армії РФ ця перевага не така очевидна, зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), адже у разі наступу на захід або північ військам доведеться долати десятки кілометрів відкритою місцевістю.

Тим часом у разі захоплення Вугледара росіяни виведуть з-під українських обстрілів важливу ділянку Донецької залізниці. Неподалік Волновахи він має єдину стиковку з коліями залізниці, які через Запорізьку та Херсонську області пролягають до окупованого Росією Криму. Відновивши цей залізничний вузол, зруйнований ще у 2016 році, РФ зможе поновити залізничне сполучення з Кримом, яке зупинилося після пошкодження Керченського мосту, зазначають у ISW.