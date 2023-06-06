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Російські війська підірвали Каховську ГЕС

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Війська РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію. Населення евакуюють з небезпечних районів, бо за кілька годин вода дістанеться критичного рівня. Зеленський збирає екстрене РНБО.

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Російський окупант біля Каховської ГЕС
Російський окупант біля Каховської ГЕСФото: OLGA MALTSEVA/AFP

Російська війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС), повідомляє зранку вівторка, 6 червня, оперативне командування Збройних сил України "Південь".

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що близько опівдня вода дістане критичного рівня.

Мешканців небезпечних районів евакуюють

У регіоні розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Прокудін попросив місцевих зібрати документи й речі першої необхідності та чекати евакуаційний автобус.

"Окремо звертаюся до мешканців Лівого берега (окупованого РФ. - Ред.): прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе та врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію", - закликав він у відеозверненні.

У міністерстві внутрішніх справ (МВС) України назвали перелік населених пунктів, яким загрожує підтоплення: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

"Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно: вимкнути всі електроприлади, взяти документи і речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, виконувати інструкції рятувальників та поліцейських", - зазначили в МВС.

Зеленський скликає екстрене РНБО

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом дамби Каховського водосховища скликав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав підрив греблі екоцидом і воєнним злочином. "Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їхні дії несуть загрозу для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)", - пояснив він.

Підривом ГЕС Росія може прикривати свій відступ - ISW

Зеленський ще в жовтні заявляв про замінування росіянами дамби Каховської ГЕС.

"Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - попереджував він. Унаслідок підриву дамби частина півдня України також може залишитись без води, а ЗАЕС - без охолодження.

Тоді ж аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що підривом Каховської ГЕС росіяни можуть прикрити відхід із правого берега Дніпра та затримати просування українських військ через цю річку.

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