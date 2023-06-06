Російські війська підірвали Каховську ГЕС
Російська війська здійснили підрив Каховської гідроелектростанції (ГЕС), повідомляє зранку вівторка, 6 червня, оперативне командування Збройних сил України "Південь".
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що близько опівдня вода дістане критичного рівня.
Мешканців небезпечних районів евакуюють
У регіоні розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Прокудін попросив місцевих зібрати документи й речі першої необхідності та чекати евакуаційний автобус.
"Окремо звертаюся до мешканців Лівого берега (окупованого РФ. - Ред.): прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе та врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію", - закликав він у відеозверненні.
У міністерстві внутрішніх справ (МВС) України назвали перелік населених пунктів, яким загрожує підтоплення: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.
"Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно: вимкнути всі електроприлади, взяти документи і речі першої необхідності, подбати про близьких і домашніх улюбленців, виконувати інструкції рятувальників та поліцейських", - зазначили в МВС.
Зеленський скликає екстрене РНБО
Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з підривом дамби Каховського водосховища скликав екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав підрив греблі екоцидом і воєнним злочином. "Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсонщини та в Криму, можливе знищення частини населених пунктів та біосфери. Також їхні дії несуть загрозу для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС)", - пояснив він.
Підривом ГЕС Росія може прикривати свій відступ - ISW
Зеленський ще в жовтні заявляв про замінування росіянами дамби Каховської ГЕС.
"Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - попереджував він. Унаслідок підриву дамби частина півдня України також може залишитись без води, а ЗАЕС - без охолодження.
Тоді ж аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) казали, що підривом Каховської ГЕС росіяни можуть прикрити відхід із правого берега Дніпра та затримати просування українських військ через цю річку.
Читайте також: Каховська ГЕС в умовах окупації: що відомо про роботу станції?