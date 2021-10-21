 Росія оголосила в розшук соратницю Навального Соболь | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2021

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Новини

Росія оголосила в розшук соратницю Навального Соболь

Колишню юристку "Фонду боротьби з корупцією" Олексія Навального Любов Соболь внесли до бази МВС Росії. У країні проти неї порушили кілька кримінальних справ.

Російська опозиціонерка Любов Соболь (архівне фото)

Любов Соболь оголосили у розшук

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Росії оголосило в розшук опозиційну політикиню, соратницю російського опозиціонера Олексія Навального та колишню юристку його "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

Інформація про це з'явилася у базі розшукуваних осіб МВС РФ, передає агенція "Інтерфакс". Як повідомляється, підставою для розшуку є стаття Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, 3 серпня Преображенський суд Москви визнав Любов Соболь винною в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил у рамках так званої "санітарної справи". Саме так суд розцінив заклики Соболь та інших соратників Навального вийти 23 січня на мітинг на його підтримку. У підсумку політикиню засудили до 1,5 року обмеження волі.

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Кримінальні справи Соболь

Також раніше суд засудив Любов Соболь за так званою "квартирною справою" (про проникнення до житла можливого співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, якого опозиціонерка вважає отруювачем Навального). Їй призначили до року виправних робіт умовно з утриманням 10 відсотків зарплати.

Крім того, Соболь є фігуранткою кримінальної справи проти Олексія Навального про створення екстремістської організації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Любов Соболь залишила Росію і відлетіла до Туреччини.

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