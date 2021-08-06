Соратниця Навального Соболь залишила Росію - ЗМІ

Опозиційна політикиня, соратниця Олексія Навального Любов Соболь відлетіла до Туреччини, незважаючи на заборону суду залишати Москву і Московську область. Про це в неділю, 8 серпня, повідомив телеканал РЕН-ТВ з посиланням на джерела. Пізніше цю ж інформацію поширили ще кілька російських ЗМІ.

За словами співрозмовника каналу, Любов Соболь полетіла в Стамбул рейсом з московського аеропорту "Внуково" ввечері 7 серпня. У Туреччині вона повинна зробити пересадку, кінцевий пункт її поїздки поки не відомий, стверджується в репортажі.

Вирок Соболь у "санітарній справі"

3 серпня Преображенський суд Москви визнав Любов Соболь в рамках так званої "санітарної справи" винною в підбурюванні до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Саме так суд розцінив заклики Соболь та інших соратників опозиціонера Олексія Навального вийти 23 січня на мітинг на його підтримку.

У підсумку політикиню засудили до 1,5 року обмеження волі. Протягом цього терміну Соболь забороняється залишати житло з 22 години вечора до 6 ранку, відвідувати масові заходи, а також виїжджати за межі Москви і Підмосков'я. Крім того, її зобов'язали три рази на місяць з'являтися на інспекцію.

"Квартирна справа" Любові Соболь

Раніше суд засудив Любов Соболь за так званою "квартирною справою" (про проникнення до житла можливого співробітника ФСБ Костянтина Кудрявцева, якого опозиціонерка вважає отруювачем Навального) до року виправних робіт умовно з утриманням 10 відсотків зарплати.

Сама Любов Соболь на момент публікації матеріалу DW ніяк не прокоментувала повідомлення ЗМІ про її можливий від'їзд з Росії. Тим часом удень ​​8 серпня на каналі опозиціонерки в YouTube був опублікований черговий випуск її авторської програми "Що трапилося?", однією з тем якого було отруєння Олексія Навального.