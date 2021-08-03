У Москві соратницю Олексія Навального засудили до обмеження волі

Преображенський суд Москви у вівторок, 3 серпня, виніс соратниці Олексія Навального Любові Соболь обвинувальний вирок у так званій "санітарній справі" та призначив їй покарання у виді 1,5 року обмеження волі. Про це повідомляє кореспондент DW із зали суду.

Соболь, зокрема, забороняється залишати житло з 22 години вечора до 6 години ранку, відвідувати масові заходи та виїжджати з Москви і Московської області.

Після оголошення вироку Соболь у коментарі DW наголосила, що вважає справу сфабрикованою: "У справі немає жодного потерпілого, у справі немає жодної людини, яка б хворою на коронавірус вийшла на акцію протесту на мій заклик". Вона додала, що у матеріалах справи та на відеозаписах немає даних про те, що вона або інші фігуранти закликали до порушення санітарних норм. "Був заклик виходити на вулиці. Але неможливо підбурювати невизначене коло осіб", - пояснила вона.

"Санітарна справа" проти прихильників Навального

Справу про порушення санітарних правил боротьби з пандемією коронавірусу порушили щодо прихильників опозиціонера Олексія Навального, які закликали росіян вийти на акцію на його підтримку. Крім Любові Соболь, у цій справі проходять глава "Альянсу лікарів" Анастасія Васильєва, брат Олексія Навального Олег, ексспівробітник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Микола Ляскін, колишній керівник штабу Навального у Москві Олег Степанов і прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

На акцію на підтримку Олексія Навального, яка відбулася 23 січня у Москві та інших російських містах, за різними даними, вийшли понад сто тисяч людей.