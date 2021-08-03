 У Москві соратницю Олексія Навального засудили до обмеження волі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Москві соратницю Олексія Навального засудили до обмеження волі

Любові Соболь заборонили виходити з дому вночі, відвідувати масові заходи і виїжджати з Москви та Московської області. Її обвинуватили у закликах росіян вийти на акцію на підтримку Навального під час санітарних заборон.

Любов Соболь

Любов Соболь

Преображенський суд Москви у вівторок, 3 серпня, виніс соратниці Олексія Навального Любові Соболь обвинувальний вирок у так званій "санітарній справі" та призначив їй покарання у виді 1,5 року обмеження волі. Про це повідомляє кореспондент DW із зали суду.

Соболь, зокрема, забороняється залишати житло з 22 години вечора до 6 години ранку, відвідувати масові заходи та виїжджати з Москви і Московської області. 

Після оголошення вироку Соболь у коментарі DW наголосила, що вважає справу сфабрикованою: "У справі немає жодного потерпілого, у справі немає жодної людини, яка б хворою на коронавірус вийшла на акцію протесту на мій заклик". Вона додала, що у матеріалах справи та на відеозаписах немає даних про те, що вона або інші фігуранти закликали до порушення санітарних норм. "Був заклик виходити на вулиці. Але неможливо підбурювати невизначене коло осіб", - пояснила вона.

"Санітарна справа" проти прихильників Навального

Справу про порушення санітарних правил боротьби з пандемією коронавірусу порушили щодо прихильників опозиціонера Олексія Навального, які закликали росіян вийти на акцію на його підтримку. Крім Любові Соболь, у цій справі проходять глава "Альянсу лікарів" Анастасія Васильєва, брат Олексія Навального Олег, ексспівробітник Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Микола Ляскін, колишній керівник штабу Навального у Москві Олег Степанов і прессекретарка Навального Кіра Ярмиш.

На акцію на підтримку Олексія Навального, яка відбулася 23 січня у Москві та інших російських містах, за різними даними, вийшли понад сто тисяч людей.

Дивитись відео 01:45

Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)

DW.COM

У Росії проти соратниці Навального відкрили кримінальну справу

Справу проти Любові Соболь відкрили за статтею про "незаконне проникнення в житло проти волі особи, що у ньому проживає". Раніше в квартирі соратниці Навального провели обшук і відвезли її на допит до Слідчого комітету.  

Реклама

Докладно

Загиблий голова Білоруського дому в Україні Віталій Шишов

Загибель Шишова переполохала білоруську громаду в Україні

Київська поліція не виключає, що загиблий у Києві білоруський активіст Віталій Шишов став жертвою політичного вбивства.  

Число електрокарів у Німеччині зростає

На дорогах Німеччини понад мільйон електромобілів

Тільки за перші сім місяців 2021 року в ФРН зареєстрували понад 350 тисяч нових автомобілів з електричним приводом.  