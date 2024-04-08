Росіяни вдарили КАБами по центру Білопілля: є жертви

У середмістя Білопілля на Сумщині прилетіли російські КАБи. Відомо про щонайменше одного загиблого й багатьох поранених, однак рятувальна операція ще триває.

Війська РФ завдали в другій половині понеділка, 8 квітня, удару з повітря по середмістю Білопілля на Сумщині. Як повідомила пресслужба МВС України, загалом центральна частина міста зазнала трьох ударів авіабомбами.

"Загинула жінка, ще 2 людей отримали поранення. Пошкоджені житлові та адмінбудівлі, транспортні засоби", - повідомив офіційний Telegram-канал відомства.

Крім того, був ще авіаудар по об’єкту цивільної інфраструктури в місті Суми, внаслідок чого поранення отримали троє людей, додали в МВС.

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Водночас у Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) уточнили, що під час ударів по Білопіллю російські агресори скинули загалом чотири керовані авіабомби (КАБ). "У результаті авіаційного удару одна жінка загинула, троє людей отримали поранення. Один з поранених - у важкому стані", - зазначили в Сумській ОВА.

Постраждалим надається медична допомога, як місцевими, так і обласними лікарнями, йдеться в повідомленні. Також у відомстві поінформували, що від російських авіаударів руйнувань зазнали міськрада, заклади торгівлі, а ще знищено автотранспортні засоби.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці працюють всі необхідні служби", - додали в Сумській ОВА.

Постраждали ті, хто знехтували сигналом тривоги

Водночас голова Сумської ОВА Володимир Артюх розцінив вчинене військами РФ як "черговий злочин проти мирних людей", оскільки ударів зазнала цивільна інфраструктура. "Завдяки тому, що сигнал повітряної тривоги пролунав вчасно і люди спустились в укриття, вдалось уникнути більшої кількості жертв. На жаль, ті, хто залишились ззовні, отримали поранення, у тому числі і несумісні з життям", - додав посадовець і висловив співчуття.

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Свої співчуття родині загиблої у Білопіллі висловив також і президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.