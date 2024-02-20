Армія РФ атакувала Сумщину дронами і артилерією: 5 загиблих

На Сумщині російськй ударний безпілотник "Ланцет" влучив у житловий будинок, де перебували п'ятеро людей. Всі вони загинули, повідомила місцева влада.

Війська РФ зранку у вівторок, 20 лютого, завдали удару з використанням дронів і артилерії по Сумщині. Удар, зокрема, прийшовся по Новослобідській громаді Конотопського району, де, за уточненими даними, російський ударний БпЛА типу "Ланцент" влучив у житловий будинок. Внаслідок влучання загинули п'ятеро людей, повідомляється у Telegram Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їхніх дальніх родичок - бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюють у Новослобідській сільській раді, війська РФ почали атакувати громаду о 4 ранку спочатку безпілотниками, а потім - обстрілювати з артилерії.

"Дрон з вибухівкою влучив в житловий будинок, в якому знаходились п'ять мирних мешканців села. Внаслідок влучання будинок був зруйнований і сталася пожежа", - йдеться у повідомленні у Facebook сільської ради.

Зранку 20 лютого командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, війська РФ для чергового удару по Україні використали дві зенітні керовані ракети С-300/С-400, одну керовану авіаційна ракету Х-31 та 23 безпілотники типу "Shahed".

Силам ППО вдалося збити всі 23 дрони в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Водночас про збиття чи влучання ракет у Повітряних силах не повідомляли.

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