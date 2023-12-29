Росія випустила по Україні близько 110 ракет - Зеленський

Росія атакувала Україну зранку 29 грудня близько 110 ракетами, більшість з яких збили сили ППО, повідомив Володимир Зеленський. Під ударом РФ опинилися близько десятка міст, є загиблі та поранені.

Російські війська під час масованого удару зранку п'ятниці, 29 грудня, випустили по Україні близько 110 ракет, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, більшість з них збили Сили оборони України.

"Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі… На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені", - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. "Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти - і саме так і буде", - сказав президент України.

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Росія била по цивільним об'єктам

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уточнив, що внаслідок російської атаки зафіксовані влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області, у Києві пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська" та житлові будинки в кількох районах. У Львові, на Сумщині та в Одесі також пошкодження житлових будинків. У Харкові, продовжив Шмигаль, внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням.

"Є постраждалі та загиблі. Співчуття рідним і близьким. Проте українські сили ППО вкотре продемонстрували високий рівень професійності. Більшість повітряних цілей були збиті", - написав Шмигаль у Telegram.

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