РФ з ночі атакує Україну ракетами та дронами (оновлено)

Війська РФ уночі та зранку 29 грудня здійснили серію атак на Україну. Серію "прильотів" зафіксували у Харкові, одна людина загинула. Жертви і постраждалі є в Дніпрі. У Києві горить багатоповерхівка, є поранені.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 29 грудня, здійснили серію атак на Україну. Першого удару було завдано близько 22 години з використанням ударних безпілотників, повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Під час другої хвилі, здійсненої близько 5 ранку, війська РФ атакували Україну крилатими ракетами. Про третю хвилю атаки крилатими ракетами, випущеними з літаків Ту-95МС, командування Повітряних сил повідомило близько 6:30. На момент публікації новини ракетний удар військ РФ по Україні триває.

В Харкові - серія "прильотів"

Під ракетною атакою військ РФ опинився, зокрема, Харків. Попередньо, місто обстрілювали двома видами ракет - С-300 та Х-22, повідомив мер міста Ігор Терехов. Наразі, за його словами, відомо про дві серії "прильотів" - під час першої ракетної атаки було зафіксовано вісім, а під час другої - щонайменше чотири, написав він у Telegram.

"Попередньо ("прильоти" - Ред.) по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є певні проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки ж задіяли тролейбуси на автономному ходу", - написав він у Telegram.

Згодом очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ударів по Харкову загинув чоловік, ще вісім людей зазнали поранень.

"Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються", - написав він у Telegram.

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Львів атакували "шахеди"

Попередньо, більше 10 ударних безпілотників атакували Львівщину, повідомив мер Львова Андрій Садовий. "Маємо інформацію про два прильоти у Львові. Більше інформації чекаємо від оперативних служб", - написав він у Telegram. Він уточнив, що зафіксоване загоряння на об'єкті критичної інфраструктури у Львові. На місці працюють оперативні служби.

Згодом очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що, за попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.

"В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети. На місце прямують всі профільні служби", - написав він у Telegram. Садовий, своєю чергою, уточнив, що внаслідок атаки є постраждалі.

Згодом Козицький повідомив, що внаслідок ракетного удару у Львові одна людина загинула, ще троє - зазнали поранень.

У Києві горить багатоповерхівка і пошкоджена будівля станції метро

Про роботу ППО у Києві також повідомив мер міста Віталій Кличко. В місті вже пролунала серія вибухів. За даними Київської міської військової адміністрації, у Святошинському і Подільському районах міста, попередньо, було зафіксоване падіння уламків.

Згодом у КМВА уточнили, що в Шевченківському районі столиці попередньо зафіксоване пошкодження житлового будинку. Також є загоряння на території гаражів. В Святошинському зафіксовано загоряння житлового багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння припаркованих автомобілів. Попередньо, одна людина зазнала поранень.

"В Подільському райні є загоряння на території складських приміщень. Попередньо багато постраждалих. Інформація оновлюється і уточнюється. В Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку. Попередньо, без потерпілих та загоряння", - йдеться в дописі КМВА у Telegram.

Наразі є інформація про сімох постраждалих у столиці, уточнив Віталій Кличко. "Орієнтовно троє людей під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей дістали. Пошуково-рятувальна операція триває", - написав він.

Також, як повідомив мер Києва, вибухом була пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття, поїзди проїжджають її без зупинки.

У Дніпрі горить ТРЦ, є загиблі і поранені

Також, за інформацією кореспондентів "Суспільного", у Дніпрі горить один з торговельних центрів. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив, що внаслідок атаки є загиблі і постраждалі. "Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА", - написав він у Facebook, наголосивши, що подробиць не повідомлятиме до того, як їх оприлюднить керівництво ОВА.

Водночас кореспонденти "Суспільного", які перебувають на місці події, повідомляють, що у місті пошкоджено будівлю пологового будинку, зокрема там вибиті вікна.

У Конотопі троє поранених

Під ударом військ РФ опинився і Конотоп на Сумщині. Як повідомила Сумська ОВА, війська РФ завдали, попередньо, ракетного удару по місту. "Внаслідок обстрілу травмовано трьох людей, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто. Сталось загоряння автомобіля", - йдеться в дописі ОВА в Telegram.

Згодом у ОВА повідомили, що у небі над Сумщиною сили протиповітряної оборони знищили два росыйських ударних дрони типу Shahed.

В Одесі горіла багатоповерхівка

Близько опівночі внаслідок падіння уламків збитого силами ППО дрона пошкоджень зазнала багатоповерхівка в Одесі, спалахнула пожежа, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що рятувальники оперативвно ліквідували пожежу. Постраждалих немає, мешканцям будинку була надана психологічна допомога.